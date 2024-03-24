SHAMAN выпустил песню-реквием о теракте в «Крокусе»

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Выступление исполнителя Shaman на концерте по случаю Дня Победы. Екатеринбург, shaman, дронов ярослав, певец шаман
Певец SHAMAN испытывает боль после чудовищного теракта Фото:

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. URA.RU) выпустил песню-реквием о теракте в «Крокусе». По словам певца, случившееся невозможно понять, принять и осознать.

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«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал SHAMAN в своем канале на YouTube в качестве предисловия к новой песни.

В день общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера, отметил певец. В его клипе звучат такие слова: «Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу, погасить. Я не верю».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 154 человека, цифры погибших уточняются. Сегодня, 24 марта, в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Люди со всей страны несут цветы к стихийным мемориалам. Другие государства выражают соболезнования.

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Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. URA.RU) выпустил песню-реквием о теракте в «Крокусе». По словам певца, случившееся невозможно понять, принять и осознать. «Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал SHAMAN в своем канале на YouTube в качестве предисловия к новой песни. В день общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера, отметил певец. В его клипе звучат такие слова: «Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу, погасить. Я не верю». Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 154 человека, цифры погибших уточняются. Сегодня, 24 марта, в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Люди со всей страны несут цветы к стихийным мемориалам. Другие государства выражают соболезнования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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