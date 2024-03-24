SHAMAN выпустил песню-реквием о теракте в «Крокусе»

24 марта 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Певец SHAMAN испытывает боль после чудовищного теракта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. URA.RU) выпустил песню-реквием о теракте в «Крокусе». По словам певца, случившееся невозможно понять, принять и осознать. Новость по теме Мир скорбит вместе с Россией по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»: фото, видео «Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал SHAMAN в своем канале на YouTube в качестве предисловия к новой песни. В день общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера, отметил певец. В его клипе звучат такие слова: «Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу, погасить. Я не верю». Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 154 человека, цифры погибших уточняются. Сегодня, 24 марта, в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Люди со всей страны несут цветы к стихийным мемориалам. Другие государства выражают соболезнования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. URA.RU) выпустил песню-реквием о теракте в «Крокусе». По словам певца, случившееся невозможно понять, принять и осознать. «Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал SHAMAN в своем канале на YouTube в качестве предисловия к новой песни. В день общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера, отметил певец. В его клипе звучат такие слова: «Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу, погасить. Я не верю». Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 154 человека, цифры погибших уточняются. Сегодня, 24 марта, в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Люди со всей страны несут цветы к стихийным мемориалам. Другие государства выражают соболезнования.