SHAMAN выпустил песню-реквием о теракте в «Крокусе»

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. URA.RU) выпустил песню-реквием о теракте в «Крокусе». По словам певца, случившееся невозможно понять, принять и осознать.
«Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Больно всем нам. Больно всей стране», — написал SHAMAN в своем канале на
В день общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском «Крокус Сити Холле», я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера, отметил певец. В его клипе звучат такие слова: «Я не верю, что так может быть. Просто взять и жестоко убить. Чью-то жизнь, как свечу, погасить. Я не верю».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате происшествия погибли 154 человека, цифры погибших уточняются. Сегодня, 24 марта, в России объявлен общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». Люди со всей страны несут цветы к стихийным мемориалам. Другие государства выражают соболезнования.
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