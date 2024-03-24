112: один из террористов накануне теракта посетил концерт в «Крокусе». Фото

24 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Один из террористов заранее изучал планировку «Крокуса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Один из преступников накануне теракта посетил мероприятие в «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно со слов источника telegram-канала «112». «Один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в „Крокусе“. Само собой, его вряд ли интересовала культурная составляющая. Поход был связан с организацией теракта — посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода. Через некоторое время, подонок вернулся в концертный зал с автоматическим оружием и подельниками», — говорится в telegram-канале «112». Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, погибли 133 человека, 154 получили ранения. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. О том, почему террористы согласились на преступление в «Крокусе», читайте в материале URA.RU. telegram-канал «112» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из преступников накануне теракта посетил мероприятие в «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно со слов источника telegram-канала «112». «Один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в „Крокусе“. Само собой, его вряд ли интересовала культурная составляющая. Поход был связан с организацией теракта — посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода. Через некоторое время, подонок вернулся в концертный зал с автоматическим оружием и подельниками», — говорится в telegram-канале «112». Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. По последним данным, погибли 133 человека, 154 получили ранения. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. О том, почему террористы согласились на преступление в «Крокусе», читайте в материале URA.RU.