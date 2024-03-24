Помощница группы «Пикник» погибла во время теракта в «Крокусе»

24 марта 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Помощница группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время террористической атаки в «Крокус Сити Холле» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте». «Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память», — сообщается в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Информацию подтвердил директор группы Юрий Чернышевский в разговоре с РИА Новости. Вечером 22 марта группа злоумышленников ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла стрельбу по людям. Погибли, по официальным данным, 133 человека, 154 получили ранения. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. Преступников поймали, сегодня Басманный суд изберет им меру пресечения. Территория вокруг суда оцеплена полицией, сообщил телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте». «Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в Крокус Сити Холле. Светлая память», — сообщается в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Информацию подтвердил директор группы Юрий Чернышевский в разговоре с РИА Новости. Вечером 22 марта группа злоумышленников ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла стрельбу по людям. Погибли, по официальным данным, 133 человека, 154 получили ранения. Сегодня, 24 марта, объявлен день траура. Преступников поймали, сегодня Басманный суд изберет им меру пресечения. Территория вокруг суда оцеплена полицией, сообщил телеканал 360.