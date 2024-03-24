Стало известно об еще одном герое, спасшем людей из «Крокуса»

Shot: гардеробщик Никита спас людей во время теракта в «Крокусе»

Никита помогал выводить людей на улицу, пишет Shot Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Школьник по имени Никита оказался одним из тех, кто спас людей в «Крокусе». Вместе с другими гардеробщиками он помогал зрителям выбраться из концертного зала, где происходила стрельба.

«Еще одним героем-гардеробщиком, спасшим людей в „Крокусе“, оказался школьник Никита», — передает telegram-канал Shot. Там добавили, что Никита помогал зрителям выбраться из концертного зала, где происходило стрельба. Никита услышал выстрелы, когда брал куртку одного из гостей, и встретил Ислама и двух других гардеробщиков.

Парни открывали двери служебных выходов и выводили людей на улицу, где их встречали работники ближайших ТЦ и магазинов. Никита отметил, что руководство проводило с ними инструктажи, особенно после сообщений о возможных терактах в Москве. После теракта Никита не смог вернуться домой и остался у знакомых. На данный момент он немного болен после происшествия, сообщил telegram-канал.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы открыли огонь по посетителям перед концертом группы «Пикник», а также устроили пожар в здании. 15-летний школьник Ислам, работавший в гардеробе «Крокус Сити Холла», эвакуировал более 100 человек из здания во время теракта.