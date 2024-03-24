В Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Лондон молл»

Посетителей ТЦ «Лондон Молл» в Петербурге эвакуировали. На место прибыли спасатели и силовики.
«В Питере эвакуирован ТЦ «Лондон молл», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что причина эвакуации пока неизвестна, однако на месте уже находятся спецслужбы, а полиция отгоняет автомобили с ближайших парковочных рядов к ТЦ, передали в telegram-канале.
Обновлено в 16:09 по мск: эвакуация началась после звонка о бомбе — мужчина заявил, что якобы заложил взрывчатку в здании. Издание «Фонтанка» пишет, что он был задержан. Мужчина не говорит, где именно он якобы оставил устройство.
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