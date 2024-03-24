В Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Лондон молл»

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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, полиция, авария
На место эвакуации прибыли спасатели и силовики Фото:

Посетителей ТЦ «Лондон Молл» в Петербурге эвакуировали. На место прибыли спасатели и силовики.

«В Питере эвакуирован ТЦ «Лондон молл», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что причина эвакуации пока неизвестна, однако на месте уже находятся спецслужбы, а полиция отгоняет автомобили с ближайших парковочных рядов к ТЦ, передали в telegram-канале.

Обновлено в 16:09 по мск: эвакуация началась после звонка о бомбе — мужчина заявил, что якобы заложил взрывчатку в здании. Издание «Фонтанка» пишет, что он был задержан. Мужчина не говорит, где именно он якобы оставил устройство.

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Посетителей ТЦ «Лондон Молл» в Петербурге эвакуировали. На место прибыли спасатели и силовики. «В Питере эвакуирован ТЦ «Лондон молл», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что причина эвакуации пока неизвестна, однако на месте уже находятся спецслужбы, а полиция отгоняет автомобили с ближайших парковочных рядов к ТЦ, передали в telegram-канале. Обновлено в 16:09 по мск: эвакуация началась после звонка о бомбе — мужчина заявил, что якобы заложил взрывчатку в здании. Издание «Фонтанка» пишет, что он был задержан. Мужчина не говорит, где именно он якобы оставил устройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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