В Петербурге эвакуировали посетителей ТЦ «Лондон молл»

24 марта 2024 в 18:04 Размер текста - 17 +

На место эвакуации прибыли спасатели и силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посетителей ТЦ «Лондон Молл» в Петербурге эвакуировали. На место прибыли спасатели и силовики. «В Питере эвакуирован ТЦ «Лондон молл», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что причина эвакуации пока неизвестна, однако на месте уже находятся спецслужбы, а полиция отгоняет автомобили с ближайших парковочных рядов к ТЦ, передали в telegram-канале. Обновлено в 16:09 по мск: эвакуация началась после звонка о бомбе — мужчина заявил, что якобы заложил взрывчатку в здании. Издание «Фонтанка» пишет, что он был задержан. Мужчина не говорит, где именно он якобы оставил устройство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посетителей ТЦ «Лондон Молл» в Петербурге эвакуировали. На место прибыли спасатели и силовики. «В Питере эвакуирован ТЦ «Лондон молл», — сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». Там добавили, что причина эвакуации пока неизвестна, однако на месте уже находятся спецслужбы, а полиция отгоняет автомобили с ближайших парковочных рядов к ТЦ, передали в telegram-канале. Обновлено в 16:09 по мск: эвакуация началась после звонка о бомбе — мужчина заявил, что якобы заложил взрывчатку в здании. Издание «Фонтанка» пишет, что он был задержан. Мужчина не говорит, где именно он якобы оставил устройство.