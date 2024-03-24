Появились новые данные по пострадавшим в ходе теракта в «Крокусе»

Минздрав Подмосковья опубликовал уточненные данные по пострадавшим во время теракта
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В результате теракта в «Крокусе» пострадали 180 человек. Об этом сообщает минздрав Подмосковья.
«Число пострадавших увеличилось до 180», —
Ранее Депздрав обновил список госпитализированных в Москве. При этом количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» возросло до 137 человек.
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