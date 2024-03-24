Появились новые данные по пострадавшим в ходе теракта в «Крокусе»

Минздрав: число пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» увеличилось до 180
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Теракт в Крокус Сии Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Минздрав Подмосковья опубликовал уточненные данные по пострадавшим во время теракта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В результате теракта в «Крокусе» пострадали 180 человек. Об этом сообщает минздрав Подмосковья.

«Число пострадавших увеличилось до 180», — говорится на сайте Минздрава. Всего госпитализированы 142, из них выписаны 32, амбулаторная помощь оказана 38. Данные опубликованы по состоянию на 17:00 по московскому времени.

Ранее Депздрав обновил список госпитализированных в Москве. При этом количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» возросло до 137 человек.

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В результате теракта в «Крокусе» пострадали 180 человек. Об этом сообщает минздрав Подмосковья. «Число пострадавших увеличилось до 180», — говорится на сайте Минздрава. Всего госпитализированы 142, из них выписаны 32, амбулаторная помощь оказана 38. Данные опубликованы по состоянию на 17:00 по московскому времени. Ранее Депздрав обновил список госпитализированных в Москве. При этом количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» возросло до 137 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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