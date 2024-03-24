Появились новые данные по пострадавшим в ходе теракта в «Крокусе»

Минздрав: число пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» увеличилось до 180

Минздрав Подмосковья опубликовал уточненные данные по пострадавшим во время теракта Фото: Роман Наумов © URA.RU

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В результате теракта в «Крокусе» пострадали 180 человек. Об этом сообщает минздрав Подмосковья.

«Число пострадавших увеличилось до 180», — говорится на сайте Минздрава. Всего госпитализированы 142, из них выписаны 32, амбулаторная помощь оказана 38. Данные опубликованы по состоянию на 17:00 по московскому времени.

Ранее Депздрав обновил список госпитализированных в Москве. При этом количество погибших в теракте в «Крокус сити холле» возросло до 137 человек.