Вооруженные люди ворвались в отдел полиции в Ереване: что известно к этому часу

В Ереване произошло нападение вооруженной группы на одно из полицейских отделений. Известно, что возле здания произошел взрыв гранаты. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент.
Нападение
В Ереване было зафиксировано нападение неизвестных вооруженных людей на полицейский отдел. Рядом со зданием произошел взрыв гранаты. Полиция сразу же направилась на место происшествия, чтобы выяснить ситуацию. Позже к полицейскому участку были отправлены дополнительные силы правоохранительных органов.
В нападении участвовали три человека. Из них двое получили ранения в результате взрыва собственной гранаты. По информации МВД Армении, один человек, вооруженный гранатой, все еще находится у отдела.
Кто стоит за атакой на полицейский участок
Предполагается, что нападавшими являются члены организации «Боевое братство». Они могли попытаться освободить своих сообщников. Ранее 23 члена организации были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Участники организации высказываются против правящих властей и критикуют попытки договориться с Азербайджаном по поводу принадлежности спорных сел на границе. В самой организации опровергли свою причастность к нападению на полицейский участок, осудив любые проявления терроризма.
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