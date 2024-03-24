Вооруженные люди ворвались в отдел полиции в Ереване: что известно к этому часу

В Ереване произошло нападение на полицейский участок
© Служба новостей «URA.RU»
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Ереван, Армения, армения, флаг армении, ереван, Площадь Республики
Вооруженные люди в Ереване напали на полицейский участок Фото:

В Ереване произошло нападение вооруженной группы на одно из полицейских отделений. Известно, что возле здания произошел взрыв гранаты. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент.

Нападение

В Ереване было зафиксировано нападение неизвестных вооруженных людей на полицейский отдел. Рядом со зданием произошел взрыв гранаты. Полиция сразу же направилась на место происшествия, чтобы выяснить ситуацию. Позже к полицейскому участку были отправлены дополнительные силы правоохранительных органов.

В нападении участвовали три человека. Из них двое получили ранения в результате взрыва собственной гранаты. По информации МВД Армении, один человек, вооруженный гранатой, все еще находится у отдела.

Кто стоит за атакой на полицейский участок

Предполагается, что нападавшими являются члены организации «Боевое братство». Они могли попытаться освободить своих сообщников. Ранее 23 члена организации были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Участники организации высказываются против правящих властей и критикуют попытки договориться с Азербайджаном по поводу принадлежности спорных сел на границе. В самой организации опровергли свою причастность к нападению на полицейский участок, осудив любые проявления терроризма.

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В Ереване произошло нападение вооруженной группы на одно из полицейских отделений. Известно, что возле здания произошел взрыв гранаты. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент. В Ереване было зафиксировано нападение неизвестных вооруженных людей на полицейский отдел. Рядом со зданием произошел взрыв гранаты. Полиция сразу же направилась на место происшествия, чтобы выяснить ситуацию. Позже к полицейскому участку были отправлены дополнительные силы правоохранительных органов. В нападении участвовали три человека. Из них двое получили ранения в результате взрыва собственной гранаты. По информации МВД Армении, один человек, вооруженный гранатой, все еще находится у отдела. Предполагается, что нападавшими являются члены организации «Боевое братство». Они могли попытаться освободить своих сообщников. Ранее 23 члена организации были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Участники организации высказываются против правящих властей и критикуют попытки договориться с Азербайджаном по поводу принадлежности спорных сел на границе. В самой организации опровергли свою причастность к нападению на полицейский участок, осудив любые проявления терроризма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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