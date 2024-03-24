Вооруженные люди ворвались в отдел полиции в Ереване: что известно к этому часу

В Ереване произошло нападение на полицейский участок

24 марта 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Вооруженные люди в Ереване напали на полицейский участок Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Ереване произошло нападение вооруженной группы на одно из полицейских отделений. Известно, что возле здания произошел взрыв гранаты. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент. Нападение В Ереване было зафиксировано нападение неизвестных вооруженных людей на полицейский отдел. Рядом со зданием произошел взрыв гранаты. Полиция сразу же направилась на место происшествия, чтобы выяснить ситуацию. Позже к полицейскому участку были отправлены дополнительные силы правоохранительных органов. В нападении участвовали три человека. Из них двое получили ранения в результате взрыва собственной гранаты. По информации МВД Армении, один человек, вооруженный гранатой, все еще находится у отдела. Кто стоит за атакой на полицейский участок Предполагается, что нападавшими являются члены организации «Боевое братство». Они могли попытаться освободить своих сообщников. Ранее 23 члена организации были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Участники организации высказываются против правящих властей и критикуют попытки договориться с Азербайджаном по поводу принадлежности спорных сел на границе. В самой организации опровергли свою причастность к нападению на полицейский участок, осудив любые проявления терроризма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ереване произошло нападение вооруженной группы на одно из полицейских отделений. Известно, что возле здания произошел взрыв гранаты. URA.RU собрало всю информацию о происшествии, которая известна на данный момент. В Ереване было зафиксировано нападение неизвестных вооруженных людей на полицейский отдел. Рядом со зданием произошел взрыв гранаты. Полиция сразу же направилась на место происшествия, чтобы выяснить ситуацию. Позже к полицейскому участку были отправлены дополнительные силы правоохранительных органов. В нападении участвовали три человека. Из них двое получили ранения в результате взрыва собственной гранаты. По информации МВД Армении, один человек, вооруженный гранатой, все еще находится у отдела. Предполагается, что нападавшими являются члены организации «Боевое братство». Они могли попытаться освободить своих сообщников. Ранее 23 члена организации были арестованы по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Участники организации высказываются против правящих властей и критикуют попытки договориться с Азербайджаном по поводу принадлежности спорных сел на границе. В самой организации опровергли свою причастность к нападению на полицейский участок, осудив любые проявления терроризма.