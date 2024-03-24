В Ереване задержали нападавшего с гранатой

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Нападавший с гранатой задержан правоохранительными органами Фото:

В Ереване задержан нападавший на полицейский участок. Он был вооружен гранатой.

«Нападавшего на отделение полиции в Ереване задержали», — сообщает ТАСС. Задержание было проведено силами специального назначения Службы национальной безопасности Армении.

В Ереване произошло нападение вооруженной группы на полицейское отделение. В результате взрыва гранаты ранения получили два из трех нападавших, передает Life. Один из членов группы нападения, вооруженный гранатой, продолжал оставаться возле здания. По предварительным данным, нападавшие хотели освободить своих сообщников из полицейского участка.

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В Ереване задержан нападавший на полицейский участок. Он был вооружен гранатой. «Нападавшего на отделение полиции в Ереване задержали», — сообщает ТАСС. Задержание было проведено силами специального назначения Службы национальной безопасности Армении. В Ереване произошло нападение вооруженной группы на полицейское отделение. В результате взрыва гранаты ранения получили два из трех нападавших, передает Life. Один из членов группы нападения, вооруженный гранатой, продолжал оставаться возле здания. По предварительным данным, нападавшие хотели освободить своих сообщников из полицейского участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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