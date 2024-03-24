ЧМК продает в Челябинске земельный участок за 123 млн рублей. Скрин

25 марта 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

По документам участок предназначен для склада рудного сырья ОАО «ЧМК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В промышленной зоне Челябинска выставлен на продажу земельный участок за 123 миллиона рублей, принадлежащий ОАО «ЧМК». Информация об этом указана на сайте объявлений. «Продается [за 123 300 000 рублей] земельный участок площадью 129 518 кв. м., расположенный по адресу: город Челябинск, промышленная зона… По документу: для размещения кузнечно-прессового цеха, станции Металлургическая и склада рудного сырья ОАО „ЧМК“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Участок расположен в промышленной зоне Челябинска. Ранее в Челябинске акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свой офис за 60 миллионов рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района города. В здании есть центральные коммуникации и электричество, отмечается в объявлении. Участок находится в промышленной зоне Челябинска Скрин с сайта объявлений «Авито» (https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1295_ga_promnaznacheniya_3731340771) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В промышленной зоне Челябинска выставлен на продажу земельный участок за 123 миллиона рублей, принадлежащий ОАО «ЧМК». Информация об этом указана на сайте объявлений. «Продается [за 123 300 000 рублей] земельный участок площадью 129 518 кв. м., расположенный по адресу: город Челябинск, промышленная зона… По документу: для размещения кузнечно-прессового цеха, станции Металлургическая и склада рудного сырья ОАО „ЧМК“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Участок расположен в промышленной зоне Челябинска. Ранее в Челябинске акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свой офис за 60 миллионов рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района города. В здании есть центральные коммуникации и электричество, отмечается в объявлении.