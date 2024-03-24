24 марта 2024
23 марта 2024

ЧМК продает в Челябинске земельный участок за 123 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , мечел, чмк, заводоуправление чмк
По документам участок предназначен для склада рудного сырья ОАО «ЧМК Фото:

В промышленной зоне Челябинска выставлен на продажу земельный участок за 123 миллиона рублей, принадлежащий ОАО «ЧМК». Информация об этом указана на сайте объявлений.

«Продается [за 123 300 000 рублей] земельный участок площадью 129 518 кв. м., расположенный по адресу: город Челябинск, промышленная зона… По документу: для размещения кузнечно-прессового цеха, станции Металлургическая и склада рудного сырья ОАО „ЧМК“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Участок расположен в промышленной зоне Челябинска.

Ранее в Челябинске акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свой офис за 60 миллионов рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района города. В здании есть центральные коммуникации и электричество, отмечается в объявлении.

Участок находится в промышленной зоне Челябинска
Участок находится в промышленной зоне Челябинска

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В промышленной зоне Челябинска выставлен на продажу земельный участок за 123 миллиона рублей, принадлежащий ОАО «ЧМК». Информация об этом указана на сайте объявлений. «Продается [за 123 300 000 рублей] земельный участок площадью 129 518 кв. м., расположенный по адресу: город Челябинск, промышленная зона… По документу: для размещения кузнечно-прессового цеха, станции Металлургическая и склада рудного сырья ОАО „ЧМК“», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Участок расположен в промышленной зоне Челябинска. Ранее в Челябинске акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свой офис за 60 миллионов рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района города. В здании есть центральные коммуникации и электричество, отмечается в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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