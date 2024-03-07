Экономика Недвижимость «Челинбанк» выставил на продажу свой офис за 60 миллионов рублей. Фото 08 марта 2024 в 05:10 Размер текста - 17 + Причину продажи здания банк не называет Фото: Сергей Русанов © URA.RU Акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свои офис за 60 млн рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района Челябинска. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продается нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров. К нему прилагается земельный участок площадью 3321 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости — 60 млн рублей», — следует из объявления о продаже. Продавец отмечает, что собственник — юридическое лицо. В здании имеются центральные коммуникации и электричество. Продаваемый офис «Челинбанка» высотой в три этажа Фото: сайт «Авито», https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/zdanie_4383.6_m_3093109300#extended Акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свои офис за 60 млн рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района Челябинска. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продается нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров. К нему прилагается земельный участок площадью 3321 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости — 60 млн рублей», — следует из объявления о продаже. Продавец отмечает, что собственник — юридическое лицо. В здании имеются центральные коммуникации и электричество. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям