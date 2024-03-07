07 марта 2024

«Челинбанк» выставил на продажу свой офис за 60 миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Банк-обменник.Пермь, банк, обменник, валюта, символ валюты
Причину продажи здания банк не называет Фото:

Акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свои офис за 60 млн рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района Челябинска. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».

«Продается нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров. К нему прилагается земельный участок площадью 3321 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости — 60 млн рублей», — следует из объявления о продаже.

Продавец отмечает, что собственник — юридическое лицо. В здании имеются центральные коммуникации и электричество.

Продаваемый офис «Челинбанка» высотой в три этажа
Продаваемый офис «Челинбанка» высотой в три этажа
Фото:

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Акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свои офис за 60 млн рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района Челябинска. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продается нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров. К нему прилагается земельный участок площадью 3321 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости — 60 млн рублей», — следует из объявления о продаже. Продавец отмечает, что собственник — юридическое лицо. В здании имеются центральные коммуникации и электричество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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