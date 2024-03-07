Причину продажи здания банк не называет
Акционерный коммерческий банк «Челинбанк» выставил на продажу свои офис за 60 млн рублей. Здание находится в деловом центре Металлургического района Челябинска. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».
«Продается нежилое здание общей площадью 4383,6 квадратных метров. К нему прилагается земельный участок площадью 3321 квадратных метров. Стоимость объекта недвижимости — 60 млн рублей», — следует из объявления о продаже.
Продавец отмечает, что собственник — юридическое лицо. В здании имеются центральные коммуникации и электричество.
Продаваемый офис «Челинбанка» высотой в три этажа
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