Прошло двое суток с момента теракта в «Крокусе»: что известно к вечеру 24 марта

С момента теракта в «Крокус Сити Холл» прошло двое суток. Вооруженные автоматами Калашникова расстреливали сотрудников здания и тех, кто пришел на концерт группы «Пикник» 22 марта. Террористы пытались скрыться, однако их задержали в Брянской области. Количество погибших в теракте за сутки возросло до 137 человек. URA.RU рассказывает, что известно про теракт.
«На данный момент на месте теракта обнаружены тела 137 человек, трое из которых — дети. Осмотр места преступления продолжается», — отметили СК РФ. Об этом передали в telegram-канале «Следком».
Что известно о теракте
Группа людей устроила стрельбу в холле и в самом концертном зале перед началом выступления группы «Пикник». Полиция прибыла на место теракта через пять минут после сообщения о ЧП. на место так же были направлены 30 областных и 20 столичных бригад скорой помощи.
После получения данных о стрельбе, появилась информация о начале пожара и задымления. Треть здания была охвачена пламенем. К тушению привлекли авиацию. Как сообщила компания «Крокус интернешнл», владеющая «Крокус сити холлом», концертный зал восстановят.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. В то время как СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
В столице, в связи с терактом, усилили меры безопасности в аэропортах и на вокзалах, а красную площадь оцепили. Также в Москве и Подмосковье отменены все массовые мероприятия. В связи с ЧП были усилены меры безопасности и в других регионах РФ.
Погибшие и пострадавшие при теракте
Количество погибших — 137 человек. Осознано уже 62 тел. «К настоящему времени опознано 62 тела. По остальным погибшим для установления их личности проводятся генетические экспертизы», — передают в СК РФ.
Также отмечается, что среди погибших — помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер. Информацию об этом подтвердил директор группы Юрий Чернышевский.
СК РФ будет добиваться заключения террористов под стражу
Как отмечают в Следственном комитете Российской Федерации, ведомство будет добиваться заключения подозреваемых под стражу. «В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в telegram-канале ведомства. Басманный суд провел подготовку и усиление территории.
Истории спасения от очевидцев
Сотрудник службы безопасности концертного зала «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков рассказал о том, как во время теракта спас более сотни людей. Мужчина повел за собой людей и перекрыл дверь перед террористами. После начала задымления Осанушков повел людей через подвалы.
Школьник по имени Никита вывел вместе с другими гардеробщиками людей на улицу. Он услышал выстрелы, когда брал куртку одного из гостей, и встретил Ислама и двух других гардеробщиков. Вместе они открывали двери служебных и экстренных выходов и выводили людей на улицу.
Среди гардеробщиков находился и 14-летний мальчик Артем. Он, как и его коллеги, направлял людей к выходу. Мальчик отметил, что они действовали по ситуации, пусть и ранее был проведен инструктаж, о том, как вести себя при ЧС.
История выжившей при теракте пары
Пара, которой посчастливилось выжить в теракте, рассказали о своем спасении. При начале атаки по людям, ими было принято решение сбежать из зала и уехать на лифте, вместе с другими людьми. После того, как они спустились на парковку, где их подобрала случайная женщина.
Помощь пострадавшим
Компания РЖД высказалась о готовности принять в свои центры пострадавших в теракте в Подмосковье. «РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в Крокусе в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для организации полного комплекса восстановительных процедур», — сообщили представители холдинга.
Один из террористов бывал в «Крокусе»
Один из подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл» был там накануне нападения. Об этом сообщили в telegram-канале «112». «Один из террористов накануне нападения посетил мероприятие в „Крокусе“ <…> Поход был связан с организацией теракта — посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода», — говорится в сообщении канала.
Память о погибших в ходе теракта
Президент России Владимир Путин в храме в Ново-Огарево поставил свечу за упокой погибших в результате теракта. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Также слова соболезнования высказывали звезды шоу-бизнеса, такие как певица Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Многие отправляли материальную помощь пострадавшим, такие как певец Егор Крид, блогер и певица Инстасамка и Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом). Российские певцы также стали отменять концерты по стране.
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