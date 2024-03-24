Двум фигурантам дела о «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в суде.
«Фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы», — сообщили в пресс-службе суда, передают РИА Новости. Там уточнили, что санкция статьи 205 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы.
Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». Суд рассмотрит вопрос об аресте в закрытом режиме.
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