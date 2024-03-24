24 марта 2024

Двум фигурантам дела о «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, уголовное дело, арест, решетка, зал судебных заседаний, суд, мера пресечения, женские руки, руки в наручниках, наручники
Двум фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении теракта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в суде.

«Фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы», — сообщили в пресс-службе суда, передают РИА Новости. Там уточнили, что санкция статьи 205 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы.

Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». Суд рассмотрит вопрос об аресте в закрытом режиме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в суде. «Фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы», — сообщили в пресс-службе суда, передают РИА Новости. Там уточнили, что санкция статьи 205 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы. Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». Суд рассмотрит вопрос об аресте в закрытом режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...