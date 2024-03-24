Двум фигурантам дела о «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы

25 марта 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Двум фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении теракта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в суде. «Фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы», — сообщили в пресс-службе суда, передают РИА Новости. Там уточнили, что санкция статьи 205 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы. Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». Суд рассмотрит вопрос об аресте в закрытом режиме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двум фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в суде. «Фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы», — сообщили в пресс-службе суда, передают РИА Новости. Там уточнили, что санкция статьи 205 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы. Задержанных по делу о теракте в «Крокусе» доставили в Басманный суд Москвы для избрания им меры пресечения. Видеозапись публикует «Осторожно, Москва». Суд рассмотрит вопрос об аресте в закрытом режиме.