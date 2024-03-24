Террористам из «Крокус Сити Холла» избирают меру пресечения в Басманном суде

25 марта 2024 в 00:15 Размер текста - 17 +

В Басманный суд доставили задержанных террористов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле», доставили в Басманный суд Москвы. Там им будут избирать меру пресечения. Об этом рассказали корреспонденты СМИ. «Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в „Крокусе“ — Мирзоева Далерджона Баротовича», — сообщает РИА Новости. Ему предъявили официальное обвинение. В суд также доставлен второй фигурант дела — Рачабализод Саидакарми Муродали. Они были задержаны спустя почти сутки после теракта. Их остановили в Брянской области, через которую они хотели пересечь границу с Украиной. По последним данным, от их рук погибли 133 человека, пострадали 152. После теракта стала обсуждаться тема введения смертной казни. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что этот вопрос будет тщательно изучен. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в ответ сказал, что Госдума и Совфед не смогут принять такое решение из-за Конституции. В группе террористов было 11 человек, четыре из них непосредственно были в Крокусе. По данным Кремля, ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле», доставили в Басманный суд Москвы. Там им будут избирать меру пресечения. Об этом рассказали корреспонденты СМИ. «Следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в „Крокусе“ — Мирзоева Далерджона Баротовича», — сообщает РИА Новости. Ему предъявили официальное обвинение. В суд также доставлен второй фигурант дела — Рачабализод Саидакарми Муродали. Они были задержаны спустя почти сутки после теракта. Их остановили в Брянской области, через которую они хотели пересечь границу с Украиной. По последним данным, от их рук погибли 133 человека, пострадали 152. После теракта стала обсуждаться тема введения смертной казни. Глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев заявил, что этот вопрос будет тщательно изучен. Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в ответ сказал, что Госдума и Совфед не смогут принять такое решение из-за Конституции. В группе террористов было 11 человек, четыре из них непосредственно были в Крокусе. По данным Кремля, ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы, передает RT.