Суд арестовал террориста из «Крокус Сити Холла»

25 марта 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Мирзоева отправили в СИЗО до 22 мая Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В отношении одного из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Он будет содержаться в СИЗО до 22 мая. «Судья Елена Ленская отправила Мирзоева в СИЗО до 22 мая 2024 года», — передает корреспондент «Ведомостей». Второй фигурант дела ожидает начала судебного заседания о мере пресечения. Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту избрания меры пресечения истекла. Об этом рассказал сам обвиняемый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В отношении одного из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Он будет содержаться в СИЗО до 22 мая. «Судья Елена Ленская отправила Мирзоева в СИЗО до 22 мая 2024 года», — передает корреспондент «Ведомостей». Второй фигурант дела ожидает начала судебного заседания о мере пресечения. Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту избрания меры пресечения истекла. Об этом рассказал сам обвиняемый.