Суд арестовал террориста из «Крокус Сити Холла»

Мирзоева отправили в СИЗО до 22 мая
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В отношении одного из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Он будет содержаться в СИЗО до 22 мая.
«Судья Елена Ленская отправила Мирзоева в СИЗО до 22 мая 2024 года», — передает корреспондент «Ведомостей». Второй фигурант дела ожидает начала судебного заседания о мере пресечения.
Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту избрания меры пресечения истекла. Об этом рассказал сам обвиняемый.
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