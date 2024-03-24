24 марта 2024

Суд арестовал террориста из «Крокус Сити Холла»

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в террористическом акте в Крокус-сити Холле. Москва, мирзоев далерджон
Мирзоева отправили в СИЗО до 22 мая Фото:
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В отношении одного из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Он будет содержаться в СИЗО до 22 мая.

«Судья Елена Ленская отправила Мирзоева в СИЗО до 22 мая 2024 года», — передает корреспондент «Ведомостей». Второй фигурант дела ожидает начала судебного заседания о мере пресечения.

Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту избрания меры пресечения истекла. Об этом рассказал сам обвиняемый.

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В отношении одного из фигурантов дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражей. Он будет содержаться в СИЗО до 22 мая. «Судья Елена Ленская отправила Мирзоева в СИЗО до 22 мая 2024 года», — передает корреспондент «Ведомостей». Второй фигурант дела ожидает начала судебного заседания о мере пресечения. Мирзоев имел временную регистрацию в Новосибирске, которая к моменту избрания меры пресечения истекла. Об этом рассказал сам обвиняемый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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