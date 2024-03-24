Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта

25 марта 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Если сопоставить факты, то теракт должен был произойти 8 марта, считает Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта, перед выборами президента страны. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Если сопоставить все факты, то теракт должен был произойти 8 марта. Они решали два вопроса», — сказала Симоньян в эфире программы на телеканале «Россия 1». Теракт испортил бы праздник всей стране на много лет вперед. Международный женский день в России ассоциировался бы с памятью о чудовищном теракте, как это произошло с 1 сентября после теракта в Беслане. Плюс через неделю после 8 марта в стране прошли выборы президента. «И с каким настроением наши люди шли бы на выборы?» — добавила Симоньян. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте Далерджон Мирзоев полностью признал вину. Об этом сообщили в суде, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта, перед выборами президента страны. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Если сопоставить все факты, то теракт должен был произойти 8 марта. Они решали два вопроса», — сказала Симоньян в эфире программы на телеканале «Россия 1». Теракт испортил бы праздник всей стране на много лет вперед. Международный женский день в России ассоциировался бы с памятью о чудовищном теракте, как это произошло с 1 сентября после теракта в Беслане. Плюс через неделю после 8 марта в стране прошли выборы президента. «И с каким настроением наши люди шли бы на выборы?» — добавила Симоньян. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте Далерджон Мирзоев полностью признал вину. Об этом сообщили в суде, пишет RT.