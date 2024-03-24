24 марта 2024

Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Если сопоставить факты, то теракт должен был произойти 8 марта, считает Симоньян Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта, перед выборами президента страны. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Если сопоставить все факты, то теракт должен был произойти 8 марта. Они решали два вопроса», — сказала Симоньян в эфире программы на телеканале «Россия 1».

Теракт испортил бы праздник всей стране на много лет вперед. Международный женский день в России ассоциировался бы с памятью о чудовищном теракте, как это произошло с 1 сентября после теракта в Беслане. Плюс через неделю после 8 марта в стране прошли выборы президента. «И с каким настроением наши люди шли бы на выборы?» — добавила Симоньян.

Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте Далерджон Мирзоев полностью признал вину. Об этом сообщили в суде, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта, перед выборами президента страны. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». «Если сопоставить все факты, то теракт должен был произойти 8 марта. Они решали два вопроса», — сказала Симоньян в эфире программы на телеканале «Россия 1». Теракт испортил бы праздник всей стране на много лет вперед. Международный женский день в России ассоциировался бы с памятью о чудовищном теракте, как это произошло с 1 сентября после теракта в Беслане. Плюс через неделю после 8 марта в стране прошли выборы президента. «И с каким настроением наши люди шли бы на выборы?» — добавила Симоньян. Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте Далерджон Мирзоев полностью признал вину. Об этом сообщили в суде, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...