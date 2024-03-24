Главный редактор «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что теракт в России планировали на 8 марта, перед выборами президента страны. Об этом она заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если сопоставить все факты, то теракт должен был произойти 8 марта. Они решали два вопроса», — сказала Симоньян в эфире программы на телеканале «Россия 1».
Теракт испортил бы праздник всей стране на много лет вперед. Международный женский день в России ассоциировался бы с памятью о чудовищном теракте, как это произошло с 1 сентября после теракта в Беслане. Плюс через неделю после 8 марта в стране прошли выборы президента. «И с каким настроением наши люди шли бы на выборы?» — добавила Симоньян.
Теракт в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Количество погибших достигло 137 человек. Один из обвиняемых в теракте Далерджон Мирзоев полностью признал вину. Об этом сообщили в суде, пишет RT.
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