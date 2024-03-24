Во Франции ввели наивысший уровень террористической опасности

25 марта 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Макрон созвал заседание совета по обороне из-за теракта в «Крокусе» Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в «Крокус Сити Холле» власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого. Об этом в соцсети X сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь. «После теракта в Москве президент Республики [Эммануэль Макрон] собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. <…> Мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация», — написал Атталь на своей странице в соцсети. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта созвал заседание совета по обороне республики из-за теракта в «Крокус Сити холле». 22 марта произошла трагедия в «Крокус Сити Холле». Террористы проникли в здание и открыли огонь по посетителям. Число погибших составило 137 человека. Подозреваемые были задержаны. В отношении двух фигурантов дела избрана мера пресечения в виде ареста до 22 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в «Крокус Сити Холле» власти Франции приняли решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого. Об этом в соцсети X сообщил французский премьер-министр Габриэль Атталь. «После теракта в Москве президент Республики [Эммануэль Макрон] собрал сегодня вечером в Елисейском дворце Совет по обороне и национальной безопасности. <…> Мы решили повысить бдительность до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация», — написал Атталь на своей странице в соцсети. Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта созвал заседание совета по обороне республики из-за теракта в «Крокус Сити холле». 22 марта произошла трагедия в «Крокус Сити Холле». Террористы проникли в здание и открыли огонь по посетителям. Число погибших составило 137 человека. Подозреваемые были задержаны. В отношении двух фигурантов дела избрана мера пресечения в виде ареста до 22 мая.