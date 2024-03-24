Суд арестовал второго террориста из «Крокус Сити Холла»

Обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали по делу о теракте в «Крокус Сити Холе» арестован до 22 мая, он признал вину. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.
«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Рачабализоды Саидакрами Муродали <…> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> до 22 мая», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Там уточнили, что обвиняемый признал вину в теракте.
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы. Еще один обвиняемый Мирзоев арестован по делу. Он также признал вину.
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Обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали по делу о теракте в «Крокус Сити Холе» арестован до 22 мая, он признал вину. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Рачабализоды Саидакрами Муродали <…> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> до 22 мая», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Там уточнили, что обвиняемый признал вину в теракте. Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы. Еще один обвиняемый Мирзоев арестован по делу. Он также признал вину.