24 марта 2024

Суд арестовал второго террориста из «Крокус Сити Холла»

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, рачабализода саидакрами муродали
Рачабализоды Саидакрами Муродали признал вину полностью Фото:
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Обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали по делу о теракте в «Крокус Сити Холе» арестован до 22 мая, он признал вину. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Рачабализоды Саидакрами Муродали <…> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> до 22 мая», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Там уточнили, что обвиняемый признал вину в теракте.

Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы. Еще один обвиняемый Мирзоев арестован по делу. Он также признал вину.

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Обвиняемый Рачабализоды Саидакрами Муродали по делу о теракте в «Крокус Сити Холе» арестован до 22 мая, он признал вину. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы. «Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Рачабализоды Саидакрами Муродали <…> Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу <…> до 22 мая», — говорится в сообщении пресс-службы суда. Там уточнили, что обвиняемый признал вину в теракте. Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы. Еще один обвиняемый Мирзоев арестован по делу. Он также признал вину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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