Макрон созвал заседание совета по обороне из-за теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта созвал заседание совета по обороне республики из-за теракта в «Крокус Сити холле». Об этом пишет агентство AFP. Заседание в Елисейском дворце началось в 19:30 по местному времени (21:30 мск). Оно посвящено террористической атаке и ее последствиям, сообщает агентство. Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям. Число пострадавших в теракте в «Крокусе» достигло 182. Все преступники были оперативно задержаны. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта созвал заседание совета по обороне республики из-за теракта в «Крокус Сити холле». Об этом пишет агентство AFP. Заседание в Елисейском дворце началось в 19:30 по местному времени (21:30 мск). Оно посвящено террористической атаке и ее последствиям, сообщает агентство. Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям. Число пострадавших в теракте в «Крокусе» достигло 182. Все преступники были оперативно задержаны. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.