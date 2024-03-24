24 марта 2024

Макрон созвал заседание совета по обороне из-за теракта в «Крокусе»

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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта созвал заседание совета по обороне республики из-за теракта в «Крокус Сити холле». Об этом пишет агентство AFP.

Заседание в Елисейском дворце началось в 19:30 по местному времени (21:30 мск). Оно посвящено террористической атаке и ее последствиям, сообщает агентство.

Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям. Число пострадавших в теракте в «Крокусе» достигло 182. Все преступники были оперативно задержаны. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.

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Президент Франции Эммануэль Макрон 24 марта созвал заседание совета по обороне республики из-за теракта в «Крокус Сити холле». Об этом пишет агентство AFP. Заседание в Елисейском дворце началось в 19:30 по местному времени (21:30 мск). Оно посвящено террористической атаке и ее последствиям, сообщает агентство. Вечером 22 марта перед концертом в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и пожар. Группа мужчин в камуфляже и без масок ворвалась в зал, открыла огонь по посетителям. Число пострадавших в теракте в «Крокусе» достигло 182. Все преступники были оперативно задержаны. В России 24 марта объявлен день общенационального траура в память о жертвах теракта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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