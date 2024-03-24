24 марта 2024
23 марта 2024

Курганский продюсер Фадеев призвал вернуть смертную казнь для террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург, свердловский областной суд, зал судебных заседаний, клетка
Продюсер из Кургана выступил за возвращение смертной казни для террористов Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Продюсер и композитор, уроженец Кургана Максим Фадеев считает, что в России нужно вернуть смертную казнь для террористов. Так он отреагировал на задержание обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Об этом шоумен рассказал в своем telegram-канале.

«Сегодня многие обсуждают отмену моратория на смертную казнь в России. Я считаю, что эта мера должна быть возвращена и применена к преступникам исключительно по статье „терроризм“», — подчеркнул Фадеев в посте.

По мнению Фадеева, наказание за терроризм должно быть настолько страшным, чтобы любой преступник знал, что его ожидает неминуемая кара. Он добавил, что у терроризма нет национальности и это важно понимать.

Ранее родившиеся в Кургане артисты осудили действия атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших.

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Продюсер и композитор, уроженец Кургана Максим Фадеев считает, что в России нужно вернуть смертную казнь для террористов. Так он отреагировал на задержание обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Об этом шоумен рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня многие обсуждают отмену моратория на смертную казнь в России. Я считаю, что эта мера должна быть возвращена и применена к преступникам исключительно по статье „терроризм“», — подчеркнул Фадеев в посте. По мнению Фадеева, наказание за терроризм должно быть настолько страшным, чтобы любой преступник знал, что его ожидает неминуемая кара. Он добавил, что у терроризма нет национальности и это важно понимать. Ранее родившиеся в Кургане артисты осудили действия атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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