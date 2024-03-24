Курганский продюсер Фадеев призвал вернуть смертную казнь для террористов

25 марта 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Продюсер из Кургана выступил за возвращение смертной казни для террористов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Продюсер и композитор, уроженец Кургана Максим Фадеев считает, что в России нужно вернуть смертную казнь для террористов. Так он отреагировал на задержание обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Об этом шоумен рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня многие обсуждают отмену моратория на смертную казнь в России. Я считаю, что эта мера должна быть возвращена и применена к преступникам исключительно по статье „терроризм“», — подчеркнул Фадеев в посте. По мнению Фадеева, наказание за терроризм должно быть настолько страшным, чтобы любой преступник знал, что его ожидает неминуемая кара. Он добавил, что у терроризма нет национальности и это важно понимать. Ранее родившиеся в Кургане артисты осудили действия атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продюсер и композитор, уроженец Кургана Максим Фадеев считает, что в России нужно вернуть смертную казнь для террористов. Так он отреагировал на задержание обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Об этом шоумен рассказал в своем telegram-канале. «Сегодня многие обсуждают отмену моратория на смертную казнь в России. Я считаю, что эта мера должна быть возвращена и применена к преступникам исключительно по статье „терроризм“», — подчеркнул Фадеев в посте. По мнению Фадеева, наказание за терроризм должно быть настолько страшным, чтобы любой преступник знал, что его ожидает неминуемая кара. Он добавил, что у терроризма нет национальности и это важно понимать. Ранее родившиеся в Кургане артисты осудили действия атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших.