Курганский продюсер Фадеев призвал вернуть смертную казнь для террористов

Продюсер и композитор, уроженец Кургана Максим Фадеев считает, что в России нужно вернуть смертную казнь для террористов. Так он отреагировал на задержание обвиняемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Об этом шоумен рассказал в своем telegram-канале.
«Сегодня многие обсуждают отмену моратория на смертную казнь в России. Я считаю, что эта мера должна быть возвращена и применена к преступникам исключительно по статье „терроризм“», — подчеркнул Фадеев в посте.
По мнению Фадеева, наказание за терроризм должно быть настолько страшным, чтобы любой преступник знал, что его ожидает неминуемая кара. Он добавил, что у терроризма нет национальности и это важно понимать.
Ранее родившиеся в Кургане артисты осудили действия атаковавших концертный зал «Крокус Сити Холл». Они выразили соболезнования семьям погибших.
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