24 марта 2024
23 марта 2024
22 марта 2024

Как за год изменились зарплаты у жителей ЯНАО из провинции

РИАН: зарплата жителей ЯНАО в малых и средних городах за год выросла на 10,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата ямальцев из провинции превышает 128 тысяч рублей Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 2023 года средняя зарплата жителей малых и средних городов выросла на 10,9%. По данным аналитиков ее размер составляет 128 300 рублей.

«По итогам 2023 года наиболее высокая номинальная зарплата в малых и средних городах отмечена в Чукотском автономном округе, далее следуют Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. На Ямале она составила 128,3 тысячи рублей, прирост на 10,9%», — сообщают аналитики РИА Новости.

По уровню зарплат округ вошел в тройку лидеров. По количеству потребительских корзин, которые может себе позволить провинциальный ямалец, округ занял первое место. В среднем каждый житель малых городов ЯНАО на свою зарплату может приобрести 5,33 фиксированных наборов товаров и услуг.

Лидерами по уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах в очередной раз стали северные и дальневосточные регионы. В них развита добыча полезных ископаемых и вахтовый метод работы, а труд высоко оплачивается.

По данным аналитиков «Авито Работа», самыми высокооплачиваемыми специалистами в марте 2024 года в ЯНАО стали операторы сваебойной установки с заработной платой в размере от 300 000 рублей. Вторыми по заработкам стали водители категории E. Им платили от 148 до 240 тысяч рублей в месяц.

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В Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 2023 года средняя зарплата жителей малых и средних городов выросла на 10,9%. По данным аналитиков ее размер составляет 128 300 рублей. «По итогам 2023 года наиболее высокая номинальная зарплата в малых и средних городах отмечена в Чукотском автономном округе, далее следуют Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. На Ямале она составила 128,3 тысячи рублей, прирост на 10,9%», — сообщают аналитики РИА Новости. По уровню зарплат округ вошел в тройку лидеров. По количеству потребительских корзин, которые может себе позволить провинциальный ямалец, округ занял первое место. В среднем каждый житель малых городов ЯНАО на свою зарплату может приобрести 5,33 фиксированных наборов товаров и услуг. Лидерами по уровню средних зарплат в малых и средних населенных пунктах в очередной раз стали северные и дальневосточные регионы. В них развита добыча полезных ископаемых и вахтовый метод работы, а труд высоко оплачивается. По данным аналитиков «Авито Работа», самыми высокооплачиваемыми специалистами в марте 2024 года в ЯНАО стали операторы сваебойной установки с заработной платой в размере от 300 000 рублей. Вторыми по заработкам стали водители категории E. Им платили от 148 до 240 тысяч рублей в месяц.
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