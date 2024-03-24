24 марта 2024
23 марта 2024

Аналитики раскрыли, сколько зарабатывают жители ХМАО в провинции

РИАН: зарплата жителей ХМАО в малых и средних городах доходит до 100 тыс рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В провинции средняя зарплата югорчанина чуть меньше 100 тысяч рублей Фото:

Жители малых и средних городов Ханты-Мансийского автономного округа по результатам 2023 года стали зарабатывать в среднем 98,9 тысячи рублей. Рост доходов югорчан из провинции составил 10,3%. Данные приводятся в исследовании аналитиков.

«По итогам 2023 года номинальная зарплата в малых и средних городах Ханты-Мансийского округа составила 98,9 тысячи рублей. Рост за период — 10,3%», — говорится в исследовании РИА Новости.

Среди регионов страны Югра по уровню зарплат в провинции заняла седьмую строчку рейтинга. При этом доход югорчанина позволяет приобрести 4,35 фиксированных набора товаров и услуг. По данному показателю округ стал четвертым в РФ.

Рост зарплаты в провинции в 2023 году наблюдается во всех регионах. Аналитики полагают, что в 2024 году можно ожидать продолжения позитивной динамики в данном направлении.

В ХМАО за последний месяц вырос спрос на бухгалтеров и специалистов по закупкам. Но больше всего югорские компании интересовались новыми сотрудниками в сфере инвестиций и консалтинга. В марте количество вакансий в профобласти «Стратегия, инвестиции, консалтинг» выросло на 83%, «Финансы, бухгалтерия» увеличилась на 37%, а в сфере «Закупки» — на 30%.

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Жители малых и средних городов Ханты-Мансийского автономного округа по результатам 2023 года стали зарабатывать в среднем 98,9 тысячи рублей. Рост доходов югорчан из провинции составил 10,3%. Данные приводятся в исследовании аналитиков. «По итогам 2023 года номинальная зарплата в малых и средних городах Ханты-Мансийского округа составила 98,9 тысячи рублей. Рост за период — 10,3%», — говорится в исследовании РИА Новости. Среди регионов страны Югра по уровню зарплат в провинции заняла седьмую строчку рейтинга. При этом доход югорчанина позволяет приобрести 4,35 фиксированных набора товаров и услуг. По данному показателю округ стал четвертым в РФ. Рост зарплаты в провинции в 2023 году наблюдается во всех регионах. Аналитики полагают, что в 2024 году можно ожидать продолжения позитивной динамики в данном направлении. В ХМАО за последний месяц вырос спрос на бухгалтеров и специалистов по закупкам. Но больше всего югорские компании интересовались новыми сотрудниками в сфере инвестиций и консалтинга. В марте количество вакансий в профобласти «Стратегия, инвестиции, консалтинг» выросло на 83%, «Финансы, бухгалтерия» увеличилась на 37%, а в сфере «Закупки» — на 30%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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