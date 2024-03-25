При теракте в «Крокусе» погибли два иностранца

25 марта 2024 в 07:59 Размер текста - 17 +

Среди погибших в ходе теракта в Подмосковье, есть два иностранца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время теракта в «Крокус Сити Холл» в Московской области погибло два иностранца. Это граждане из республик Армении и Беларуси. Об этом сообщают представительства данных стран. По официальной информации, в ходе теракта погибло 137 человек. «По официальному подтверждению, среди погибших в результате произошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин республики Армении», — уточнили в МИД страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В свою очередь, посольство Беларуси в России также сообщает, что среди погибших — белорусский гражданин. Об этом также сообщили в соответствующем telegram-канале. В ходе теракта, который произошел вечером 22 марта в Красногорске, погибло 137 человек, передают «Дни.ру». Еще примерно две сотни человек были ранены. Группа террористов ворвалась с автоматами в помещение концертного зала «Крокус Сити Холл». Подозреваемые по горячим следам были задержаны в Брянской области. Все они, а именно, четыре человека, были отправлены в СИЗО до 22 мая, сообщает РАПСИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время теракта в «Крокус Сити Холл» в Московской области погибло два иностранца. Это граждане из республик Армении и Беларуси. Об этом сообщают представительства данных стран. По официальной информации, в ходе теракта погибло 137 человек. «По официальному подтверждению, среди погибших в результате произошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин республики Армении», — уточнили в МИД страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В свою очередь, посольство Беларуси в России также сообщает, что среди погибших — белорусский гражданин. Об этом также сообщили в соответствующем telegram-канале. В ходе теракта, который произошел вечером 22 марта в Красногорске, погибло 137 человек, передают «Дни.ру». Еще примерно две сотни человек были ранены. Группа террористов ворвалась с автоматами в помещение концертного зала «Крокус Сити Холл». Подозреваемые по горячим следам были задержаны в Брянской области. Все они, а именно, четыре человека, были отправлены в СИЗО до 22 мая, сообщает РАПСИ.