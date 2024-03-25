При теракте в «Крокусе» погибли два иностранца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Среди погибших в ходе теракта в Подмосковье, есть два иностранца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время теракта в «Крокус Сити Холл» в Московской области погибло два иностранца. Это граждане из республик Армении и Беларуси. Об этом сообщают представительства данных стран. По официальной информации, в ходе теракта погибло 137 человек.

«По официальному подтверждению, среди погибших в результате произошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин республики Армении», — уточнили в МИД страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В свою очередь, посольство Беларуси в России также сообщает, что среди погибших — белорусский гражданин. Об этом также сообщили в соответствующем telegram-канале.

В ходе теракта, который произошел вечером 22 марта в Красногорске, погибло 137 человек, передают «Дни.ру». Еще примерно две сотни человек были ранены. Группа террористов ворвалась с автоматами в помещение концертного зала «Крокус Сити Холл». Подозреваемые по горячим следам были задержаны в Брянской области. Все они, а именно, четыре человека, были отправлены в СИЗО до 22 мая, сообщает РАПСИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время теракта в «Крокус Сити Холл» в Московской области погибло два иностранца. Это граждане из республик Армении и Беларуси. Об этом сообщают представительства данных стран. По официальной информации, в ходе теракта погибло 137 человек. «По официальному подтверждению, среди погибших в результате произошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин республики Армении», — уточнили в МИД страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В свою очередь, посольство Беларуси в России также сообщает, что среди погибших — белорусский гражданин. Об этом также сообщили в соответствующем telegram-канале. В ходе теракта, который произошел вечером 22 марта в Красногорске, погибло 137 человек, передают «Дни.ру». Еще примерно две сотни человек были ранены. Группа террористов ворвалась с автоматами в помещение концертного зала «Крокус Сити Холл». Подозреваемые по горячим следам были задержаны в Брянской области. Все они, а именно, четыре человека, были отправлены в СИЗО до 22 мая, сообщает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...