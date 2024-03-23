23 марта 2024

Клишас: Госдума не может вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА "Россия сегодня"., клишас андрей
Андрей Клишас считает, что ГД и Совфед не смогут вернуть смертную казнь Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и Совете Федерации после теракта в «Крокус сити Холл». Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Ни [Государственная] Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», — написал Клишас в своем telegram-канале. Так политик высказался на фоне теракта в «Крокусе».

Депутат ГД Владимир Васильев заявлял, что тема смертной казни будет тщательно рассмотрена. Решение по этому поводу примут на основе настроений и ожиданий общества.

Боевики напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным жителям Подмосковья. Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, задержаны.

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Решение о введении смертной казни не смогут принять в Госдуме и Совете Федерации после теракта в «Крокус сити Холл». Об этом заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Ни [Государственная] Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда России по вопросу о смертной казни», — написал Клишас в своем telegram-канале. Так политик высказался на фоне теракта в «Крокусе». Депутат ГД Владимир Васильев заявлял, что тема смертной казни будет тщательно рассмотрена. Решение по этому поводу примут на основе настроений и ожиданий общества. Боевики напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным жителям Подмосковья. Количество погибших в «Крокусе» увеличилось до 133 человек. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что все четверо террористов, задержаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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