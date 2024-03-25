Путин: конфликт в Югославии провоцировали и изнутри, и извне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что провокации привели к «очень тяжелой гражданской войне» Фото:

Внутренний конфликт, который привел к событиям 1999 года в Югославии, был обострен как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я сейчас не буду давать оценок — так, кто там в чем виноват, кто какие цели преследовал, ну, конечно, это подогревалось и изнутри, и извне», — заявил Путин в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым при подготовке документального фильма «Белград», вышедшего на телеканале «Россия-1» 24 марта. По словам российского лидера, внутренний конфликт и провокациям извне привели к «очень тяжелой гражданской войне».

24 марта 1999 года стартовала операция НАТО против Союзной Республики Югославия для предотвращения геноцида албанского населения в Косове. В течение 78 дней было проведено 38 тысяч боевых вылетов. В результате бомбардировок цифры по погибшим, раненым и заболевшим раком высоки, а материальный ущерб оценивается в 100 млрд. долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Внутренний конфликт, который привел к событиям 1999 года в Югославии, был обострен как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Я сейчас не буду давать оценок — так, кто там в чем виноват, кто какие цели преследовал, ну, конечно, это подогревалось и изнутри, и извне», — заявил Путин в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым при подготовке документального фильма «Белград», вышедшего на телеканале «Россия-1» 24 марта. По словам российского лидера, внутренний конфликт и провокациям извне привели к «очень тяжелой гражданской войне». 24 марта 1999 года стартовала операция НАТО против Союзной Республики Югославия для предотвращения геноцида албанского населения в Косове. В течение 78 дней было проведено 38 тысяч боевых вылетов. В результате бомбардировок цифры по погибшим, раненым и заболевшим раком высоки, а материальный ущерб оценивается в 100 млрд. долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...