Путин: конфликт в Югославии провоцировали и изнутри, и извне

Внутренний конфликт, который привел к событиям 1999 года в Югославии, был обострен как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я сейчас не буду давать оценок — так, кто там в чем виноват, кто какие цели преследовал, ну, конечно, это подогревалось и изнутри, и извне», — заявил Путин в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым при подготовке документального фильма «Белград», вышедшего на телеканале «Россия-1» 24 марта. По словам российского лидера, внутренний конфликт и провокациям извне привели к «очень тяжелой гражданской войне».
24 марта 1999 года стартовала операция НАТО против Союзной Республики Югославия для предотвращения геноцида албанского населения в Косове. В течение 78 дней было проведено 38 тысяч боевых вылетов. В результате бомбардировок цифры по погибшим, раненым и заболевшим раком высоки, а материальный ущерб оценивается в 100 млрд. долларов.
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