Когда в Тюмени отключат отопление

В Тюмени будут отключать отопление, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. По данным синоптиков, датой окончания отопительного сезона может стать 10 апреля.
«Поставка тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения осуществляется согласно утвержденным температурным графикам в зависимости от температуры наружного воздуха. <…> Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия», — указано в постановлении.
Как указано на сайте метеосервиса Gismeteo, температура выше 8 градусов установится в Тюмени 6 апреля. Поэтому отопительный сезон в этом году может закончиться 10—11 апреля. В 2023 году отопление отключили в домах 3 мая.
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