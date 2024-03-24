24 марта 2024
23 марта 2024

Когда в Тюмени отключат отопление

В Тюмени отопление планируют отключить после 10 апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, батарея, тепло, отопление
По данным синоптиков, датой окончания отопительного сезона может стать 10 апреля Фото:

В Тюмени будут отключать отопление, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. По данным синоптиков, датой окончания отопительного сезона может стать 10 апреля.

«Поставка тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения осуществляется согласно утвержденным температурным графикам в зависимости от температуры наружного воздуха. <…> Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия», — указано в постановлении.

Как указано на сайте метеосервиса Gismeteo, температура выше 8 градусов установится в Тюмени 6 апреля. Поэтому отопительный сезон в этом году может закончиться 10—11 апреля. В 2023 году отопление отключили в домах 3 мая.

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В Тюмени будут отключать отопление, когда среднесуточная температура воздуха продержится пять дней выше +8 градусов. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. По данным синоптиков, датой окончания отопительного сезона может стать 10 апреля. «Поставка тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения осуществляется согласно утвержденным температурным графикам в зависимости от температуры наружного воздуха. <…> Отопительный период должен начинаться не позднее и заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия», — указано в постановлении. Как указано на сайте метеосервиса Gismeteo, температура выше 8 градусов установится в Тюмени 6 апреля. Поэтому отопительный сезон в этом году может закончиться 10—11 апреля. В 2023 году отопление отключили в домах 3 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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