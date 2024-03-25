Происшествия ТАСС: рудник «Пионер», где завалены 13 человек, может быть затоплен 25 марта 2024 в 10:45 Размер текста - 17 + Разведка сообщает, что «Пионер» с высокой вероятностью затоплен, передают экстренные службы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Рудник «Пионер» в Приамурье, где произошел обвал горной породы, может быть затоплен. Такие данные приводит разведка. В настоящий момент 13 человек находятся под завалами. «Разведка рудника „Пионер“ показала, что он с высокой вероятностью затоплен», — сообщают оперативные службы. Их слова передает ТАСС. Обрушение рудника произошло еще 18 марта. Спустя несколько дней спасатели подчеркнули, что смогут добраться до потерпевших в ближайшее время. Более 220 человек задействованы в спасательной операции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рудник «Пионер» в Приамурье, где произошел обвал горной породы, может быть затоплен. Такие данные приводит разведка. В настоящий момент 13 человек находятся под завалами. «Разведка рудника „Пионер“ показала, что он с высокой вероятностью затоплен», — сообщают оперативные службы. Их слова передает ТАСС. Обрушение рудника произошло еще 18 марта. Спустя несколько дней спасатели подчеркнули, что смогут добраться до потерпевших в ближайшее время. Более 220 человек задействованы в спасательной операции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям