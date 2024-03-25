ТАСС: рудник «Пионер», где завалены 13 человек, может быть затоплен

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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтеры, забой
Разведка сообщает, что «Пионер» с высокой вероятностью затоплен, передают экстренные службы Фото:

Рудник «Пионер» в Приамурье, где произошел обвал горной породы, может быть затоплен. Такие данные приводит разведка. В настоящий момент 13 человек находятся под завалами.

«Разведка рудника „Пионер“ показала, что он с высокой вероятностью затоплен», — сообщают оперативные службы. Их слова передает ТАСС.

Обрушение рудника произошло еще 18 марта. Спустя несколько дней спасатели подчеркнули, что смогут добраться до потерпевших в ближайшее время. Более 220 человек задействованы в спасательной операции.

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Рудник «Пионер» в Приамурье, где произошел обвал горной породы, может быть затоплен. Такие данные приводит разведка. В настоящий момент 13 человек находятся под завалами. «Разведка рудника „Пионер“ показала, что он с высокой вероятностью затоплен», — сообщают оперативные службы. Их слова передает ТАСС. Обрушение рудника произошло еще 18 марта. Спустя несколько дней спасатели подчеркнули, что смогут добраться до потерпевших в ближайшее время. Более 220 человек задействованы в спасательной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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