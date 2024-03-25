ТАСС: рудник «Пионер», где завалены 13 человек, может быть затоплен

Разведка сообщает, что «Пионер» с высокой вероятностью затоплен, передают экстренные службы
Рудник «Пионер» в Приамурье, где произошел обвал горной породы, может быть затоплен. Такие данные приводит разведка. В настоящий момент 13 человек находятся под завалами.
«Разведка рудника „Пионер“ показала, что он с высокой вероятностью затоплен», — сообщают оперативные службы. Их слова передает ТАСС.
Обрушение рудника произошло еще 18 марта. Спустя несколько дней спасатели подчеркнули, что смогут добраться до потерпевших в ближайшее время. Более 220 человек задействованы в спасательной операции.
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