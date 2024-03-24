Травматологи Сургута раскрыли состояние пострадавших в массовом ДТП

Медики борются за жизнь водителя автобуса, попавшего в массовое ДТП под Сургутом

25 марта 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Водитель автобуса находится в реанимации в тяжелом состоянии, жизни других пострадавших ничего не угрожает Фото: Илья Московец © URA.RU В результате массового ДТП с участием рейсового автобуса на трассе Сургут-Когалым в Сургутскую травмбольницу госпитализировали 10 человек, в том числе двое детей. Водитель автобуса находится в реанимации в тяжелом состоянии, жизни других пострадавших ничего не угрожает. Об этом в соцсетях медучреждения сообщил заместитель главврача травмбольницы Андрей Миронов. «В воскресенье, 24 марта, в Сургутскую клиническую травматологическую больницу доставлено десять человек: 9 пассажиров автобуса и его водитель. Один пациент находится в реанимации. Это 51-летний мужчина, управлявший транспортным средством. Он поступил с множественной скелетной травмой и травматическим шоком 4 степени. Его прооперировали в экстренном порядке. В настоящее время пациент в тяжелом состоянии, ясном сознании», — процитировали Миронова в telegram-канале больницы. Когда состояние мужчины стабилизируется, ему будет необходимо оперативное вмешательство. Другие пассажиры поступили с переломами, вывихами и ранами. Двое детей 9 и 14 лет госпитализировали с ушибами и сотрясением головного мозга. Жизни пациентов ничего не угрожает. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в результате ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым пострадали 16 человек, трое из них погибли на месте, девять получили травмы средней тяжести, а один — тяжелой. Остальные почти не пострадали и после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате массового ДТП с участием рейсового автобуса на трассе Сургут-Когалым в Сургутскую травмбольницу госпитализировали 10 человек, в том числе двое детей. Водитель автобуса находится в реанимации в тяжелом состоянии, жизни других пострадавших ничего не угрожает. Об этом в соцсетях медучреждения сообщил заместитель главврача травмбольницы Андрей Миронов. «В воскресенье, 24 марта, в Сургутскую клиническую травматологическую больницу доставлено десять человек: 9 пассажиров автобуса и его водитель. Один пациент находится в реанимации. Это 51-летний мужчина, управлявший транспортным средством. Он поступил с множественной скелетной травмой и травматическим шоком 4 степени. Его прооперировали в экстренном порядке. В настоящее время пациент в тяжелом состоянии, ясном сознании», — процитировали Миронова в telegram-канале больницы. Когда состояние мужчины стабилизируется, ему будет необходимо оперативное вмешательство. Другие пассажиры поступили с переломами, вывихами и ранами. Двое детей 9 и 14 лет госпитализировали с ушибами и сотрясением головного мозга. Жизни пациентов ничего не угрожает. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в результате ДТП на 93 километре трассы Сургут-Когалым пострадали 16 человек, трое из них погибли на месте, девять получили травмы средней тяжести, а один — тяжелой. Остальные почти не пострадали и после осмотра врачами уехали самостоятельно попутным транспортом