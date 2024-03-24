24 марта 2024
23 марта 2024

Чем известен пропавший в горах Коми курганский фотограф Пашнов

Курганский фотограф Сергей Пашнов пропал в горах Коми
© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший на Приполярном Урале курганский фотограф, был в походе десятый раз Фото:

Фотограф Сергей Пашнов, пропавший накануне в горах Коми, родом из Кургана. Он фотографировал в разных жанрах — от пейзажей до семейных историй и портретов. Победитель многих городских конкурсов фотографии, участвовал в проектах администрации Кургана. Коллеги в разговоре с URA.RU отметили его любовь к природе и путешествиям.

«Сергей — путешественник. Сколько я его знаю (больше 15 лет), он всегда ходил в горы. Он творческий, доброжелательный, отзывчивый человек. Любил снимать природу, для этого и ходил в походы», — рассказал один из коллег Пашнова.

Пашнов окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «Экономика». Любовь к фотографии и творчеству определила его деятельность. Он участвовал не только в частных проектах, но и многих городских. В 2019 году Пашнов был соавтором в проекте администрации города Кургана — создание календаря «Город ярких событий». Тогда глава города (в то время должность занимал Андрей Потапов) провел встречу с курганскими фотографами и вручил им календари. Он фотографировал яркие события и мероприятия. Например, в 2023 году — гонку на собачьих упряжках «Царево Городище» в Кургане. В 2023 году Сергей Пашнов стал одним из победителей фотоконкурса «Природа без границ», посвященной 80-летию образования Курганской области.

Курганцам хорошо знаком девиз Пашнова — «Сохраняю воспоминания». Он выполнял свадебные и семейные фотосессии, портреты, городские пейзажи. Но особое место в его творчестве занимает природа.

Поход на Приполярный в 2024 году стал юбилейным, десятым для Пашнова. На своей странице во «ВКонтакте» Сергей написал, что первый раз попал на Приполярный в 2014 году со «Школой выживания». «С тех пор — каждый год. В 2014 в конце похода случилась у нас неприятность, заболел член команды, пришлось вызывать вертушку и запрашивать эвакуацию, на вызов прилетели спасатели из Печорского АСО ГАУ „СПАС-Коми“ детеныша эвакуировали, спасли. С тех пор Печорской АСО наши ангелы-хранители, которые ворчат, но каждый раз оказываются в нужном месте и в нужно время. За 10 лет событий тьма — и мороз под 50, пожар в старой избе, постройка нового дома (мы тоже приложили руку немного), постройка обсерватории и еще много всего! Но самое главное люди — новые знакомства на этих маршрутах и все люди — просто огонь!» — написал он 6 марта на своей странице.

URA.RU писало, что известный фотограф из Кургана Сергей Пашнов пропал в районе Мужичьего перевала в Коми. Там сошла снежная лавина, о которой сообщил очевидец. Группа туристов из Кургана, в составе которой были школьники, задержалась на спасательном посту в районе Аранецкого перевала. Сопровождавший их Пашнов с двумя жителями Печоры на двух снегоходах поехали дальше в горы. Одному из печорцев удалось выбраться, он сообщил о происшествии спасателям.

В 2019 года Сергей Пашнов (на фото справа) стал одним из авторов городского проекта «Город ярких событий»
В 2019 года Сергей Пашнов (на фото справа) стал одним из авторов городского проекта «Город ярких событий»
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Приполярный 2023 год. Сергей Пашнов ходил в горы с 2014 года
Приполярный 2023 год. Сергей Пашнов ходил в горы с 2014 года
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Телецкое озеро, долина реки Чулышман
Телецкое озеро, долина реки Чулышман
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Фотограф Сергей Пашнов, пропавший накануне в горах Коми, родом из Кургана. Он фотографировал в разных жанрах — от пейзажей до семейных историй и портретов. Победитель многих городских конкурсов фотографии, участвовал в проектах администрации Кургана. Коллеги в разговоре с URA.RU отметили его любовь к природе и путешествиям. «Сергей — путешественник. Сколько я его знаю (больше 15 лет), он всегда ходил в горы. Он творческий, доброжелательный, отзывчивый человек. Любил снимать природу, для этого и ходил в походы», — рассказал один из коллег Пашнова. Пашнов окончил Курганскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «Экономика». Любовь к фотографии и творчеству определила его деятельность. Он участвовал не только в частных проектах, но и многих городских. В 2019 году Пашнов был соавтором в проекте администрации города Кургана — создание календаря «Город ярких событий». Тогда глава города (в то время должность занимал Андрей Потапов) провел встречу с курганскими фотографами и вручил им календари. Он фотографировал яркие события и мероприятия. Например, в 2023 году — гонку на собачьих упряжках «Царево Городище» в Кургане. В 2023 году Сергей Пашнов стал одним из победителей фотоконкурса «Природа без границ», посвященной 80-летию образования Курганской области. Курганцам хорошо знаком девиз Пашнова — «Сохраняю воспоминания». Он выполнял свадебные и семейные фотосессии, портреты, городские пейзажи. Но особое место в его творчестве занимает природа. Поход на Приполярный в 2024 году стал юбилейным, десятым для Пашнова. На своей странице во «ВКонтакте» Сергей написал, что первый раз попал на Приполярный в 2014 году со «Школой выживания». «С тех пор — каждый год. В 2014 в конце похода случилась у нас неприятность, заболел член команды, пришлось вызывать вертушку и запрашивать эвакуацию, на вызов прилетели спасатели из Печорского АСО ГАУ „СПАС-Коми“ детеныша эвакуировали, спасли. С тех пор Печорской АСО наши ангелы-хранители, которые ворчат, но каждый раз оказываются в нужном месте и в нужно время. За 10 лет событий тьма — и мороз под 50, пожар в старой избе, постройка нового дома (мы тоже приложили руку немного), постройка обсерватории и еще много всего! Но самое главное люди — новые знакомства на этих маршрутах и все люди — просто огонь!» — написал он 6 марта на своей странице. URA.RU писало, что известный фотограф из Кургана Сергей Пашнов пропал в районе Мужичьего перевала в Коми. Там сошла снежная лавина, о которой сообщил очевидец. Группа туристов из Кургана, в составе которой были школьники, задержалась на спасательном посту в районе Аранецкого перевала. Сопровождавший их Пашнов с двумя жителями Печоры на двух снегоходах поехали дальше в горы. Одному из печорцев удалось выбраться, он сообщил о происшествии спасателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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