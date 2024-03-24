В Екатеринбурге только девять школ и детсадов защищены от теракта

Только девять школ и детских садов Екатеринбурга полностью соответствуют требованиям антитеррористической безопасности. Информация об этом находится в докладе департамента образования, который будет рассмотрен гордумой 26 марта.
«В полной мере всем требованиям антитеррористической защищенности соответствует девять объектов образования», — следует из документа. В настоящее время сигнализациями оборудованы 80 школ и 179 детских садов, а за порядком в местных учреждениях следят частные охранные предприятия.
В 2024 году на безопасность школ и детсадов будет выделено 35 млн рублей. Для выполнения мероприятий по пожарной безопасности в текущем году 26 образовательных учреждений получат 47,2 млн рублей. В прошлом году на противопожарную безопасность власти потратили 10,8 млн рублей.
После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в екатеринбургских школах усилили меры по безопасности. В 145-й школе день открытых дверей начался с усиленного досмотра.
Трагедия в «Крокусе» произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли 137 человек и более 200 пострадали. Вся самая актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
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