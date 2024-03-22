22 марта 2024

В школах Екатеринбурга усилили безопасность после теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа № 22. Екатеринбург, дети, портрет путина, школа, школьники
Информацию об усилении мер безопасности в школах подтвердили в мэрии Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В школах Екатеринбурга начали действовать более жесткие меры безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Внимание на это обратил читатель URA.RU.

«У нас день открытых дверей в 145-й школе начался с минуты молчания. На входе — усиленный досмотр», — поделился читатель. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга информацию об усилении мер безопасности корреспонденту подтвердили.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.

Губернатор Евгений Куйвашев отменил все развлекательные мероприятия в регионе на ближайшее время. В субботу он проведет заседание антитеррористической комиссии.

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В школах Екатеринбурга начали действовать более жесткие меры безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Внимание на это обратил читатель URA.RU. «У нас день открытых дверей в 145-й школе начался с минуты молчания. На входе — усиленный досмотр», — поделился читатель. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга информацию об усилении мер безопасности корреспонденту подтвердили. Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции. Губернатор Евгений Куйвашев отменил все развлекательные мероприятия в регионе на ближайшее время. В субботу он проведет заседание антитеррористической комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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