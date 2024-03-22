В школах Екатеринбурга усилили безопасность после теракта в «Крокусе»

В школах Екатеринбурга начали действовать более жесткие меры безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Внимание на это обратил читатель URA.RU.
«У нас день открытых дверей в 145-й школе начался с минуты молчания. На входе — усиленный досмотр», — поделился читатель. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга информацию об усилении мер безопасности корреспонденту подтвердили.
Трагедия в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошла вечером 22 марта: неизвестные ворвались на концертную площадку и открыли стрельбу, а после подожгли здание. По данным Следственного комитета РФ, погибли более 60 человек. Вся самая актуальная информация о ЧП — в онлайн-трансляции.
Губернатор Евгений Куйвашев отменил все развлекательные мероприятия в регионе на ближайшее время. В субботу он проведет заседание антитеррористической комиссии.
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