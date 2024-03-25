Директора рудника в Приамурье, где завалило людей, задержали

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Задержан управляющий директор рудника «Пионер», передает СК РФ Фото:

В Амурской области задержан управляющий директор рудника «Пионер», где под завалами оказались 13 человек. Его обвиняют в нарушении требований безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по области.

«В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике „Пионер“ задержан управляющий директор», — передает СК РФ по региону в своем telegaram-канале. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Обвал рудника «Пионер» произошел еще 18 марта. Под завалами в шахтах оказались 13 человек. По версии экстренных служб, рудник может быть затоплен. Спасательные работы продолжаются.

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В Амурской области задержан управляющий директор рудника «Пионер», где под завалами оказались 13 человек. Его обвиняют в нарушении требований безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по области. «В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике „Пионер“ задержан управляющий директор», — передает СК РФ по региону в своем telegaram-канале. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Обвал рудника «Пионер» произошел еще 18 марта. Под завалами в шахтах оказались 13 человек. По версии экстренных служб, рудник может быть затоплен. Спасательные работы продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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