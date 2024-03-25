Директора рудника в Приамурье, где завалило людей, задержали

25 марта 2024 в 11:58 Размер текста - 17 +

Задержан управляющий директор рудника «Пионер», передает СК РФ Фото: Илья Московец © URA.RU В Амурской области задержан управляющий директор рудника «Пионер», где под завалами оказались 13 человек. Его обвиняют в нарушении требований безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по области. «В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике „Пионер“ задержан управляющий директор», — передает СК РФ по региону в своем telegaram-канале. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Обвал рудника «Пионер» произошел еще 18 марта. Под завалами в шахтах оказались 13 человек. По версии экстренных служб, рудник может быть затоплен. Спасательные работы продолжаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Амурской области задержан управляющий директор рудника «Пионер», где под завалами оказались 13 человек. Его обвиняют в нарушении требований безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по области. «В Амурской области по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ на руднике „Пионер“ задержан управляющий директор», — передает СК РФ по региону в своем telegaram-канале. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия. Обвал рудника «Пионер» произошел еще 18 марта. Под завалами в шахтах оказались 13 человек. По версии экстренных служб, рудник может быть затоплен. Спасательные работы продолжаются.