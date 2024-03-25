Baza: часть аварийных дверей в «Крокусе» была заперта во время теракта

25 марта 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

В СК РФ отметили, что ручки на заблокированных дверях пришлось ломать руками Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Некоторые аварийные двери в «Крокус Сити Холле» были заперты во время теракта. Об этом сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на информацию СК РФ. По информации канала, также были проблемы с дверьми, оборудованными системой «Антипаника» (она помогает легко открыть дверь одним нажатием). «Как минимум несколько пожарных лестниц действительно были закрыты. Также были проблемы с дверьми, оборудованными „Антипаникой“ <…> Во время теракта, предварительно, выходы на кровлю, оборудованные ручками „Антипаника“, не работали из-за висящих на них велосипедных замков», — говорится в сообщении. Люди ломали замки своими руками. По информации свидетелей, автоматическая пожарная сигнализация не сработала (или не сработала везде), что также могло бы спасти жизни тех, кто не смог выбраться из горящего здания. Кроме того, предварительно было замечено, что некоторые двери подвала здания были заблокированы. В итоге некоторые пострадавшие смогли взломать один из таких замков и покинуть здание через северный холл. 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме, их задержали силовики. 24 марта был объявлен в РФ днем траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые аварийные двери в «Крокус Сити Холле» были заперты во время теракта. Об этом сообщил telegram-канал Baza, ссылаясь на информацию СК РФ. По информации канала, также были проблемы с дверьми, оборудованными системой «Антипаника» (она помогает легко открыть дверь одним нажатием). «Как минимум несколько пожарных лестниц действительно были закрыты. Также были проблемы с дверьми, оборудованными „Антипаникой“ <…> Во время теракта, предварительно, выходы на кровлю, оборудованные ручками „Антипаника“, не работали из-за висящих на них велосипедных замков», — говорится в сообщении. Люди ломали замки своими руками. По информации свидетелей, автоматическая пожарная сигнализация не сработала (или не сработала везде), что также могло бы спасти жизни тех, кто не смог выбраться из горящего здания. Кроме того, предварительно было замечено, что некоторые двери подвала здания были заблокированы. В итоге некоторые пострадавшие смогли взломать один из таких замков и покинуть здание через северный холл. 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме, их задержали силовики. 24 марта был объявлен в РФ днем траура.