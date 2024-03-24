24 марта 2024

Свердловчанка, ставшая жертвой теракта в «Крокусе», могла выжить

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, палата, медицина, здравоохранение, больница, больничная койка
Виктория Ладейщикова может находиться в коме Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Уроженка Талицы (Свердловская область) Виктория Ладейщикова, которая пострадала во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», может быть живой. Родные не опознали Викторию среди погибших, сообщила URA.RU ее мама Марина Ладейщикова. Ранее сообщалось, что женщина погибла.

«Мы вчера ездили на опознание, ее (Виктории — прим. URA.RU) нет. Нас успокоили, сказали, что она может находиться в одной из больниц. Она может быть в коме, такая надежда еще есть», — сказала Ладейщикова.

В больницу на опознание Ладейщиковых не пустили. Близкие обзвонили несколько медицинских учреждений, однако найти Викторию они пока не смогли. «Сейчас мы ждем звонка. Я вчера сдала тесты ДНК, а в СК мы заполнили протоколы, дали ее приметы, ждем», — добавила Марина Ладейщикова.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу по людям. По последним данным, погибли 137 человек. Четверых подозреваемых отправили в СИЗО. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Уроженка Талицы (Свердловская область) Виктория Ладейщикова, которая пострадала во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», может быть живой. Родные не опознали Викторию среди погибших, сообщила URA.RU ее мама Марина Ладейщикова. Ранее сообщалось, что женщина погибла. «Мы вчера ездили на опознание, ее (Виктории — прим. URA.RU) нет. Нас успокоили, сказали, что она может находиться в одной из больниц. Она может быть в коме, такая надежда еще есть», — сказала Ладейщикова. В больницу на опознание Ладейщиковых не пустили. Близкие обзвонили несколько медицинских учреждений, однако найти Викторию они пока не смогли. «Сейчас мы ждем звонка. Я вчера сдала тесты ДНК, а в СК мы заполнили протоколы, дали ее приметы, ждем», — добавила Марина Ладейщикова. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались в здание и открыли стрельбу по людям. По последним данным, погибли 137 человек. Четверых подозреваемых отправили в СИЗО. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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