23 марта 2024

Семья подтвердила гибель свердловчанки при теракте в «Крокусе»

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Атака на безоружных произошла вечером 22 марта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Близкие опознали 46-летнюю Викторию Ладейщикову, чье имя ранее оказалось в списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила сестра Виктории.

«Мы в штабе МЧС. Информация подтвердилась», — приводит ее слова «КП — Екатеринбург».

Виктория родилась в Талице, закончила там техникум, после чего перебралась в Екатеринбург, по окончании учебы в университете переехала в Верхнюю Пышму. 20 лет проработала в компании «Промжелдортранс». По словам сестры, Виктория Ладейщикова переехала в Москву в 2020-м, этому предшествовали ее ссора с дочерью и развод с мужем. Виктория обожала творчество группы «Пикник», перед концертом которой вечером 22 марта и случилась трагедия

22 марта четверо открыли огонь по безоружным людям в «Крокусе». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны.

Губернатор Евгений Куйвашев ранее пообещал помочь семьям жертв. В списках погибших из Свердловской области была не только Виктория Ладейщикова, но и Наталья Зудина. Но ее гибель родственники пока не подтверждали.

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Близкие опознали 46-летнюю Викторию Ладейщикову, чье имя ранее оказалось в списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила сестра Виктории. «Мы в штабе МЧС. Информация подтвердилась», — приводит ее слова «КП — Екатеринбург». Виктория родилась в Талице, закончила там техникум, после чего перебралась в Екатеринбург, по окончании учебы в университете переехала в Верхнюю Пышму. 20 лет проработала в компании «Промжелдортранс». По словам сестры, Виктория Ладейщикова переехала в Москву в 2020-м, этому предшествовали ее ссора с дочерью и развод с мужем. Виктория обожала творчество группы «Пикник», перед концертом которой вечером 22 марта и случилась трагедия 22 марта четверо открыли огонь по безоружным людям в «Крокусе». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. Губернатор Евгений Куйвашев ранее пообещал помочь семьям жертв. В списках погибших из Свердловской области была не только Виктория Ладейщикова, но и Наталья Зудина. Но ее гибель родственники пока не подтверждали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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