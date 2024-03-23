Семья подтвердила гибель свердловчанки при теракте в «Крокусе»

24 марта 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Атака на безоружных произошла вечером 22 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Близкие опознали 46-летнюю Викторию Ладейщикову, чье имя ранее оказалось в списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила сестра Виктории. «Мы в штабе МЧС. Информация подтвердилась», — приводит ее слова «КП — Екатеринбург». Виктория родилась в Талице, закончила там техникум, после чего перебралась в Екатеринбург, по окончании учебы в университете переехала в Верхнюю Пышму. 20 лет проработала в компании «Промжелдортранс». По словам сестры, Виктория Ладейщикова переехала в Москву в 2020-м, этому предшествовали ее ссора с дочерью и развод с мужем. Виктория обожала творчество группы «Пикник», перед концертом которой вечером 22 марта и случилась трагедия 22 марта четверо открыли огонь по безоружным людям в «Крокусе». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. Губернатор Евгений Куйвашев ранее пообещал помочь семьям жертв. В списках погибших из Свердловской области была не только Виктория Ладейщикова, но и Наталья Зудина. Но ее гибель родственники пока не подтверждали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Близкие опознали 46-летнюю Викторию Ладейщикову, чье имя ранее оказалось в списке погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила сестра Виктории. «Мы в штабе МЧС. Информация подтвердилась», — приводит ее слова «КП — Екатеринбург». Виктория родилась в Талице, закончила там техникум, после чего перебралась в Екатеринбург, по окончании учебы в университете переехала в Верхнюю Пышму. 20 лет проработала в компании «Промжелдортранс». По словам сестры, Виктория Ладейщикова переехала в Москву в 2020-м, этому предшествовали ее ссора с дочерью и развод с мужем. Виктория обожала творчество группы «Пикник», перед концертом которой вечером 22 марта и случилась трагедия 22 марта четверо открыли огонь по безоружным людям в «Крокусе». В результате стрельбы, по последним данным, погибли 137 человека. Подозреваемые задержаны. Губернатор Евгений Куйвашев ранее пообещал помочь семьям жертв. В списках погибших из Свердловской области была не только Виктория Ладейщикова, но и Наталья Зудина. Но ее гибель родственники пока не подтверждали.