24 марта 2024
23 марта 2024

В ХМАО проходят акции в память о жертвах трагедии в «Крокусе». Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный мемориал на площади 1905 года памяти жертв теракта в Крокусе. Екатеринбург, акция памяти, возложение цветов, стихийный мемориал
Жители ХМАО вместе споют песню «Журавли» в память о жертвах теракта в «Крокусе» Фото:

В ХМАО организовали акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Жители региона зажгут свечи и споют песню «Журавли» около мемориалов, напишут письма родственникам погибших, нарисуют журавлей и цветы крокуса на окнах. В образовательных учреждениях пройдут уроки о подвигах героев, спасших жизнь людей в концертном зале.

«В Югре проходят акции, которые отражают нерушимость нашего единства: „Свеча памяти“,„Письма поддержки“, „Окна памяти“, „Разговор о важном“. Присоединиться и почтить память погибших может каждый», — сообщил telegram-канал властей ХМАО «Югра Z Официально».

«Крокус Сити Холл» носил имя Муслима Магомаева. Песня «Журавли», которую исполнил великий музыкант, изначально посвященная погибшим во Второй мировой войне, стала гимном памяти жертвам теракта в концертном зале, а изображение летящих в небо журавлей — символом этой трагедии.

Акции, который пройдут в ХМАО в память о жертвах теракта в «Крокусе»:

  • «Свеча памяти»: церемония зажжения свечи, исполнение песни «Журавли» у мемориалов;
  • «Письма поддержки»: югорчане отправят письма со словами поддержки родственникам погибших;
  • «Окна памяти»: окна домов в Югре украсят изображения белых журавлей и цветки крокуса;
  • «Разговор о важном»: на занятиях в учреждениях образования детям расскажут о врачах, спасателях, посетителях и сотрудниках «Крокуса», которые спасли жизни других людей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошло заседание антитеррористической комиссии после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Губернатор округа Наталья Комарова поручила отменить все развлекательные мероприятия в регионе.

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В ХМАО организовали акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Жители региона зажгут свечи и споют песню «Журавли» около мемориалов, напишут письма родственникам погибших, нарисуют журавлей и цветы крокуса на окнах. В образовательных учреждениях пройдут уроки о подвигах героев, спасших жизнь людей в концертном зале. «В Югре проходят акции, которые отражают нерушимость нашего единства: „Свеча памяти“,„Письма поддержки“, „Окна памяти“, „Разговор о важном“. Присоединиться и почтить память погибших может каждый», — сообщил telegram-канал властей ХМАО «Югра Z Официально». «Крокус Сити Холл» носил имя Муслима Магомаева. Песня «Журавли», которую исполнил великий музыкант, изначально посвященная погибшим во Второй мировой войне, стала гимном памяти жертвам теракта в концертном зале, а изображение летящих в небо журавлей — символом этой трагедии. Акции, который пройдут в ХМАО в память о жертвах теракта в «Крокусе»: Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошло заседание антитеррористической комиссии после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Губернатор округа Наталья Комарова поручила отменить все развлекательные мероприятия в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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