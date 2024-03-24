В ХМАО организовали акции в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Жители региона зажгут свечи и споют песню «Журавли» около мемориалов, напишут письма родственникам погибших, нарисуют журавлей и цветы крокуса на окнах. В образовательных учреждениях пройдут уроки о подвигах героев, спасших жизнь людей в концертном зале.
«В Югре проходят акции, которые отражают нерушимость нашего единства: „Свеча памяти“,„Письма поддержки“, „Окна памяти“, „Разговор о важном“. Присоединиться и почтить память погибших может каждый», — сообщил telegram-канал властей ХМАО «Югра Z Официально».
«Крокус Сити Холл» носил имя Муслима Магомаева. Песня «Журавли», которую исполнил великий музыкант, изначально посвященная погибшим во Второй мировой войне, стала гимном памяти жертвам теракта в концертном зале, а изображение летящих в небо журавлей — символом этой трагедии.
Акции, который пройдут в ХМАО в память о жертвах теракта в «Крокусе»:
- «Свеча памяти»: церемония зажжения свечи, исполнение песни «Журавли» у мемориалов;
- «Письма поддержки»: югорчане отправят письма со словами поддержки родственникам погибших;
- «Окна памяти»: окна домов в Югре украсят изображения белых журавлей и цветки крокуса;
- «Разговор о важном»: на занятиях в учреждениях образования детям расскажут о врачах, спасателях, посетителях и сотрудниках «Крокуса», которые спасли жизни других людей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО прошло заседание антитеррористической комиссии после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Губернатор округа Наталья Комарова поручила отменить все развлекательные мероприятия в регионе.
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