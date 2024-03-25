Baza: детские соревнования в «Крокусе» не хотели прерывать во время теракта

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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, пожарный вертолет, тушение пожара, крокус-сити, теракт в крокус сити
Детей призвали оставаться на месте, пока происходил теракт в «Крокусе» Фото:
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Во время совершения теракта в «Крокус Сити Холл» проходило первенство по танцевальному спорту среди детей. Организаторы призывали участников не паниковать и не покидать помещение. При этом они говорили, что соревнования «скоро продолжатся». Об этом сообщает Baza, прикладывая соответствующее видео.

«Главная судейская коллегия хочет обратить внимание — у нас совсем скоро продолжатся соревнования. Сейчас не стоит паниковать, переживать и бежать в раздевалку. Можете подвергнуть свою жизнь опасности. В раздевалке происходит большая давка. Уважаемые спортсмены, вы можете абсолютно не переживать и не покидать территорию наших площадок», — прикладывают авторы telegram-канала видео со словами диктора. Это общение было озвучено в тот момент, когда теракт уже происходил.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По официальным данным, погибло 137 человек. Террористы ворвались в помещение с автоматами и начали расстреливать людей. Среди жертв оказались и дети. Кроме того в первые минуты с начала ЧП здание «Крокуса» было подожжено. Как рассказали родители самих участников соревнований, которые оказались в помещении во время теракта, дети сориентировались и начали сами действовать. Также в эвакуации им помогал тренер.

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Во время совершения теракта в «Крокус Сити Холл» проходило первенство по танцевальному спорту среди детей. Организаторы призывали участников не паниковать и не покидать помещение. При этом они говорили, что соревнования «скоро продолжатся». Об этом сообщает Baza, прикладывая соответствующее видео. «Главная судейская коллегия хочет обратить внимание — у нас совсем скоро продолжатся соревнования. Сейчас не стоит паниковать, переживать и бежать в раздевалку. Можете подвергнуть свою жизнь опасности. В раздевалке происходит большая давка. Уважаемые спортсмены, вы можете абсолютно не переживать и не покидать территорию наших площадок», — прикладывают авторы telegram-канала видео со словами диктора. Это общение было озвучено в тот момент, когда теракт уже происходил. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По официальным данным, погибло 137 человек. Террористы ворвались в помещение с автоматами и начали расстреливать людей. Среди жертв оказались и дети. Кроме того в первые минуты с начала ЧП здание «Крокуса» было подожжено. Как рассказали родители самих участников соревнований, которые оказались в помещении во время теракта, дети сориентировались и начали сами действовать. Также в эвакуации им помогал тренер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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