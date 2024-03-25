Baza: детские соревнования в «Крокусе» не хотели прерывать во время теракта

25 марта 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Детей призвали оставаться на месте, пока происходил теракт в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Во время совершения теракта в «Крокус Сити Холл» проходило первенство по танцевальному спорту среди детей. Организаторы призывали участников не паниковать и не покидать помещение. При этом они говорили, что соревнования «скоро продолжатся». Об этом сообщает Baza, прикладывая соответствующее видео. «Главная судейская коллегия хочет обратить внимание — у нас совсем скоро продолжатся соревнования. Сейчас не стоит паниковать, переживать и бежать в раздевалку. Можете подвергнуть свою жизнь опасности. В раздевалке происходит большая давка. Уважаемые спортсмены, вы можете абсолютно не переживать и не покидать территорию наших площадок», — прикладывают авторы telegram-канала видео со словами диктора. Это общение было озвучено в тот момент, когда теракт уже происходил. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По официальным данным, погибло 137 человек. Террористы ворвались в помещение с автоматами и начали расстреливать людей. Среди жертв оказались и дети. Кроме того в первые минуты с начала ЧП здание «Крокуса» было подожжено. Как рассказали родители самих участников соревнований, которые оказались в помещении во время теракта, дети сориентировались и начали сами действовать. Также в эвакуации им помогал тренер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время совершения теракта в «Крокус Сити Холл» проходило первенство по танцевальному спорту среди детей. Организаторы призывали участников не паниковать и не покидать помещение. При этом они говорили, что соревнования «скоро продолжатся». Об этом сообщает Baza, прикладывая соответствующее видео. «Главная судейская коллегия хочет обратить внимание — у нас совсем скоро продолжатся соревнования. Сейчас не стоит паниковать, переживать и бежать в раздевалку. Можете подвергнуть свою жизнь опасности. В раздевалке происходит большая давка. Уважаемые спортсмены, вы можете абсолютно не переживать и не покидать территорию наших площадок», — прикладывают авторы telegram-канала видео со словами диктора. Это общение было озвучено в тот момент, когда теракт уже происходил. Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. По официальным данным, погибло 137 человек. Террористы ворвались в помещение с автоматами и начали расстреливать людей. Среди жертв оказались и дети. Кроме того в первые минуты с начала ЧП здание «Крокуса» было подожжено. Как рассказали родители самих участников соревнований, которые оказались в помещении во время теракта, дети сориентировались и начали сами действовать. Также в эвакуации им помогал тренер.