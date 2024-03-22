Юные тюменские спортсмены чудом спаслись во время теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Дети бежали из здания босиком Фото: Воронин Денис//Агентство «Москва» новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Детская команда из Тюмени приехала в подмосковный Красногорск для участия в чемпионате России по танцевальному спорту, который проходил в одном из залов «Крокус Сити Холла». Во время нападения террористов дети были в здании и им чудом удалось спастись. Подробностями мама одного из юных спортсменов поделилась с журналистами. «Мы живы и не пострадали, с нами ничего не произошло, просто дети вовремя отреагировали. Мой сын Саша услышал выстрелы. Мы были не в самом концертном зале, а правее от него, где океанариум. Как раз смотрели финал, был небольшой перерыв», — передают рассказ тюменки РБК Тюмень. Участники команды смогли спрятаться в одном из номеров отеля. Когда они почувствовали запах дыма и гари, то решили покинуть помещение, но не знали в какую строну идти. На помощь им пришел тренер команды. Он вывел их через запасной выход. Пострадавшие уходили из здания в чем пришлось. Сын тюменки отдал свою обувь другой участнице соревнования и бежал босиком. В настоящее время они ждут информации по вылету, так как билеты на рейс отменили. Информацию журналистам подтвердил директор тюменского центра спортивного танца Алексей Литвинов. Он сообщил, что никто из спортсменов, приехавших на соревнования из Тюмени, не пострадал. Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 93 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Детская команда из Тюмени приехала в подмосковный Красногорск для участия в чемпионате России по танцевальному спорту, который проходил в одном из залов «Крокус Сити Холла». Во время нападения террористов дети были в здании и им чудом удалось спастись. Подробностями мама одного из юных спортсменов поделилась с журналистами. «Мы живы и не пострадали, с нами ничего не произошло, просто дети вовремя отреагировали. Мой сын Саша услышал выстрелы. Мы были не в самом концертном зале, а правее от него, где океанариум. Как раз смотрели финал, был небольшой перерыв», — передают рассказ тюменки РБК Тюмень. Участники команды смогли спрятаться в одном из номеров отеля. Когда они почувствовали запах дыма и гари, то решили покинуть помещение, но не знали в какую строну идти. На помощь им пришел тренер команды. Он вывел их через запасной выход. Пострадавшие уходили из здания в чем пришлось. Сын тюменки отдал свою обувь другой участнице соревнования и бежал босиком. В настоящее время они ждут информации по вылету, так как билеты на рейс отменили. Информацию журналистам подтвердил директор тюменского центра спортивного танца Алексей Литвинов. Он сообщил, что никто из спортсменов, приехавших на соревнования из Тюмени, не пострадал. Теракт в концертном зале «Крокус-Сити Холл» произошел ночью 22 марта. На данный момент известно о 93 погибших, пострадало более 100 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию, в которой оперативно сообщает обо всем, что известно на данный момент.