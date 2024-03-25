Песков ответил на вопрос о предупреждениях Белого дома о теракте в «Крокусе»

Песков: Белый дом не предоставил данные о подготовке теракта в «Крокусе»

25 марта 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что США не предоставили данные о подготовке нападения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разведданные никогда не предоставлялись Кремлю. Они предоставили спецслужбам. Это относится к категории информации, которая не распространяется», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разведданные никогда не предоставлялись Кремлю. Они предоставили спецслужбам. Это относится к категории информации, которая не распространяется», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.