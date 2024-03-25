Песков ответил на вопрос о предупреждениях Белого дома о теракте в «Крокусе»

Песков: Белый дом не предоставил данные о подготовке теракта в «Крокусе»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что США не предоставили данные о подготовке нападения Фото:

Американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разведданные никогда не предоставлялись Кремлю. Они предоставили спецслужбам. Это относится к категории информации, которая не распространяется», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разведданные никогда не предоставлялись Кремлю. Они предоставили спецслужбам. Это относится к категории информации, которая не распространяется», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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