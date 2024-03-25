Песков ответил на вопрос о предупреждениях Белого дома о теракте в «Крокусе»

Дмитрий Песков сообщил, что США не предоставили данные о подготовке нападения
Американские власти не предоставили информацию о подготовке теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разведданные никогда не предоставлялись Кремлю. Они предоставили спецслужбам. Это относится к категории информации, которая не распространяется», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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