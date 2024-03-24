Пропавший в горах Коми курганский фотограф Сергей Пашнов погиб

25 марта 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

Фотографа из Кургана накрыла лавина Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Коми нашли тело пропавшего курганского фотографа Сергея Пашнова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил сын Пашнова Дмитрий. «Хотелось бы посвятить это сообщение моему папе. Вот буквально несколько минут назад поступило сообщение, что его не стало, накрыла лавина, искали несколько дней и вот сегодня нашли. Не думал я что все произойдет вот так, в один миг, все еще не верю. Но хочется процитировать одну фразу, которую он мне говорил, когда было трудно: „Не сцы, прорвемся“. Спасибо тебе за все пап», — написал Дмитрий. Сын фотографа поблагодарил его за все, что тот для него сделал. Дмитрий добавил, что Сергей Пашнов останется для него важным человеком в жизни. Сергей Пашнов отправился в Коми вместе с десятью подростками и двумя взрослыми из «Школы выживания». 23 марта утром сошла лавина, которой накрыло Пашнова и еще одного мужчину. Позже представители СУ СК региона сообщили о двух погибших и организовали процессуальную проверку. Пашнов побеждал в городских и региональных конкурсах фотографии и участвовал в проектах администрации Кургана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Коми нашли тело пропавшего курганского фотографа Сергея Пашнова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил сын Пашнова Дмитрий. «Хотелось бы посвятить это сообщение моему папе. Вот буквально несколько минут назад поступило сообщение, что его не стало, накрыла лавина, искали несколько дней и вот сегодня нашли. Не думал я что все произойдет вот так, в один миг, все еще не верю. Но хочется процитировать одну фразу, которую он мне говорил, когда было трудно: „Не сцы, прорвемся“. Спасибо тебе за все пап», — написал Дмитрий. Сын фотографа поблагодарил его за все, что тот для него сделал. Дмитрий добавил, что Сергей Пашнов останется для него важным человеком в жизни. Сергей Пашнов отправился в Коми вместе с десятью подростками и двумя взрослыми из «Школы выживания». 23 марта утром сошла лавина, которой накрыло Пашнова и еще одного мужчину. Позже представители СУ СК региона сообщили о двух погибших и организовали процессуальную проверку. Пашнов побеждал в городских и региональных конкурсах фотографии и участвовал в проектах администрации Кургана.