Пропавший в горах Коми курганский фотограф Сергей Пашнов погиб

В Коми нашли тело пропавшего курганского фотографа Сергея Пашнова. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил сын Пашнова Дмитрий.
«Хотелось бы посвятить это сообщение моему папе. Вот буквально несколько минут назад поступило сообщение, что его не стало, накрыла лавина, искали несколько дней и вот сегодня нашли. Не думал я что все произойдет вот так, в один миг, все еще не верю. Но хочется процитировать одну фразу, которую он мне говорил, когда было трудно: „Не сцы, прорвемся“. Спасибо тебе за все пап», — написал Дмитрий.
Сын фотографа поблагодарил его за все, что тот для него сделал. Дмитрий добавил, что Сергей Пашнов останется для него важным человеком в жизни.
Сергей Пашнов отправился в Коми вместе с десятью подростками и двумя взрослыми из «Школы выживания». 23 марта утром сошла лавина, которой накрыло Пашнова и еще одного мужчину. Позже представители СУ СК региона сообщили о двух погибших и организовали процессуальную проверку. Пашнов побеждал в городских и региональных конкурсах фотографии и участвовал в проектах администрации Кургана.
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