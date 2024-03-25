Mash: 700 человек эвакуированы из московской больницы из-за угрозы взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница, скорая помощь
Спецслужбы осматривают этажи больницы Фото:

Из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова эвакуировали 700 человек, включая пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из-за тревоги о возможном взрыве. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Семьсот человек эвакуировали из московской больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в „Крокусе“, из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что сотрудники после того, как получили письмо о предполагаемом подрыве, обнаружили фосфорные СВУ с таймером на 40 минут. Они размещены в четырех рюкзаках на различных этажах.

В настоящее время все люди были эвакуированы из здания. Спецслужбы производят осмотр этажей для обеспечения безопасности.

Ранее, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По информации минздрава Подмосковья, 180 человек пострадали из-за нападения террористов.

Обновлено в 13:40 (по мск):

Директор центра Пирогова подтвердил эвакуацию из-за угрозы взрыва. Сейчас все отведены на безопасное расстояние, работают спецслужбы, рассказал он РИА Новости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова эвакуировали 700 человек, включая пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из-за тревоги о возможном взрыве. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Семьсот человек эвакуировали из московской больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в „Крокусе“, из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что сотрудники после того, как получили письмо о предполагаемом подрыве, обнаружили фосфорные СВУ с таймером на 40 минут. Они размещены в четырех рюкзаках на различных этажах. В настоящее время все люди были эвакуированы из здания. Спецслужбы производят осмотр этажей для обеспечения безопасности. Ранее, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По информации минздрава Подмосковья, 180 человек пострадали из-за нападения террористов. Обновлено в 13:40 (по мск): Директор центра Пирогова подтвердил эвакуацию из-за угрозы взрыва. Сейчас все отведены на безопасное расстояние, работают спецслужбы, рассказал он РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...