Mash: 700 человек эвакуированы из московской больницы из-за угрозы взрыва

25 марта 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

Спецслужбы осматривают этажи больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова эвакуировали 700 человек, включая пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из-за тревоги о возможном взрыве. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Семьсот человек эвакуировали из московской больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в „Крокусе“, из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что сотрудники после того, как получили письмо о предполагаемом подрыве, обнаружили фосфорные СВУ с таймером на 40 минут. Они размещены в четырех рюкзаках на различных этажах. В настоящее время все люди были эвакуированы из здания. Спецслужбы производят осмотр этажей для обеспечения безопасности. Ранее, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По информации минздрава Подмосковья, 180 человек пострадали из-за нападения террористов. Обновлено в 13:40 (по мск): Директор центра Пирогова подтвердил эвакуацию из-за угрозы взрыва. Сейчас все отведены на безопасное расстояние, работают спецслужбы, рассказал он РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова эвакуировали 700 человек, включая пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», из-за тревоги о возможном взрыве. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Семьсот человек эвакуировали из московской больницы, где также лежат пострадавшие при теракте в „Крокусе“, из-за угрозы взрыва», — говорится в сообщении. Авторы канала отметили, что сотрудники после того, как получили письмо о предполагаемом подрыве, обнаружили фосфорные СВУ с таймером на 40 минут. Они размещены в четырех рюкзаках на различных этажах. В настоящее время все люди были эвакуированы из здания. Спецслужбы производят осмотр этажей для обеспечения безопасности. Ранее, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По информации минздрава Подмосковья, 180 человек пострадали из-за нападения террористов. Обновлено в 13:40 (по мск): Директор центра Пирогова подтвердил эвакуацию из-за угрозы взрыва. Сейчас все отведены на безопасное расстояние, работают спецслужбы, рассказал он РИА Новости.