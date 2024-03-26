После БДСМ-скандала Дому офицеров грозит новое испытание — суд с госохраной

Дому офицеров в Екатеринбурге грозит многомиллионный штраф

26 марта 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Здание ОДО нуждается в реставрации, ее обяжут провести через суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Окружному Дому офицеров грозит штраф до 20 миллионов рублей за отсутствие реставрации в здании, которое является объектом культурного наследия России. Если же вскроется, что ремонт в ОДО был, но проводился незаконно, то его ждут еще большие проблемы, объяснили URA.RU два источника, знакомых с ситуацией. Теперь в учреждении гадают — кто виноват и что делать. Охранное обязательство по сохранению объекта культурного наследия было получено Домом офицеров еще в 2022 году. Руководителем тогда был Сергей Конов. До конца 2023-го ОДО должен был представить свердловскому управлению госохраны проект предстоящей реставрации, но этого сделано не было. В марте нынешнего года управление уведомило Дом офицеров, что подает иск. Этот документ имеется в распоряжении редакции. Инспекторы намерены через суд заставить начальство провести реставрацию здания, а также ответить за несоблюдение закона. Как пояснил корреспонденту источник, штраф, согласно статье 7.13 КоАП РФ, грозит немалый: от одного до 20 миллионов рублей. «Где бюджетному учреждению взять такие деньги, никто не понимает, сотрудники в шоке. Из внебюджетных доходов тоже взять нечего: то ли после БДСМ-скандала (он разразился в начале марта), то ли после ухода последнего руководителя Андрея Зуева, который организовывал хорошие концерты, с ОДО сотрудничают неохотно. Если суд наложит крупный штраф, это повлечет большие последствия и отразится на зарплатах людей», — обрисовал перспективы инсайдер. Новость по теме В Екатеринбурге после БДСМ-скандала уволен директор Дома офицеров Кроме вопроса — где взять деньги, перед коллективом Дома офицеров встает и вопрос — кому отвечать. В последние годы в учреждении идет постоянная смена начальников. Так, за последние три года их сменилось пять: Станислав Довгалюк, Сергей Конов, Виктор Жоров, Константин Макаров и Андрей Зуев. Такая чехарда с руководством не может способствовать стабильной работе и благоприятной атмосфере в ОДО, уверен источник. «Получается, руководителей много, а законности мало. Дом офицеров, чья главная задача — патриотическая работа с населением — напрямую подчиняется штабу Центрального военного округа, профильному замкомандующего по кадровой работе. Почему никто не может навести порядок в ОДО — непонятно», — продолжает инсайдер. Но и это еще не все. По словам собеседника агентства, ремонт в Доме офицеров был — в декабре 2022-го — январе 2023-го года. И проводился он якобы незаконно — без обязательного согласования с управлением госохраны. По данным инсайдера, тогда штукатурили фасад и реставрировали скульптурную группу на главном фронтоне здания. «Если такие факты подтвердятся и несогласованный ремонт проводился, то это еще хуже. Предмет охраны мог быть поврежден, и Дому офицеров грозит еще больший штраф», — сказал другой инсайдер. В пресс-службу Центрального военного округа направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Доме офицеров. Ответ на момент публикации не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Окружному Дому офицеров грозит штраф до 20 миллионов рублей за отсутствие реставрации в здании, которое является объектом культурного наследия России. Если же вскроется, что ремонт в ОДО был, но проводился незаконно, то его ждут еще большие проблемы, объяснили URA.RU два источника, знакомых с ситуацией. Теперь в учреждении гадают — кто виноват и что делать. Охранное обязательство по сохранению объекта культурного наследия было получено Домом офицеров еще в 2022 году. Руководителем тогда был Сергей Конов. До конца 2023-го ОДО должен был представить свердловскому управлению госохраны проект предстоящей реставрации, но этого сделано не было. В марте нынешнего года управление уведомило Дом офицеров, что подает иск. Этот документ имеется в распоряжении редакции. Инспекторы намерены через суд заставить начальство провести реставрацию здания, а также ответить за несоблюдение закона. Как пояснил корреспонденту источник, штраф, согласно статье 7.13 КоАП РФ, грозит немалый: от одного до 20 миллионов рублей. «Где бюджетному учреждению взять такие деньги, никто не понимает, сотрудники в шоке. Из внебюджетных доходов тоже взять нечего: то ли после БДСМ-скандала (он разразился в начале марта), то ли после ухода последнего руководителя Андрея Зуева, который организовывал хорошие концерты, с ОДО сотрудничают неохотно. Если суд наложит крупный штраф, это повлечет большие последствия и отразится на зарплатах людей», — обрисовал перспективы инсайдер. Кроме вопроса — где взять деньги, перед коллективом Дома офицеров встает и вопрос — кому отвечать. В последние годы в учреждении идет постоянная смена начальников. Так, за последние три года их сменилось пять: Станислав Довгалюк, Сергей Конов, Виктор Жоров, Константин Макаров и Андрей Зуев. Такая чехарда с руководством не может способствовать стабильной работе и благоприятной атмосфере в ОДО, уверен источник. «Получается, руководителей много, а законности мало. Дом офицеров, чья главная задача — патриотическая работа с населением — напрямую подчиняется штабу Центрального военного округа, профильному замкомандующего по кадровой работе. Почему никто не может навести порядок в ОДО — непонятно», — продолжает инсайдер. Но и это еще не все. По словам собеседника агентства, ремонт в Доме офицеров был — в декабре 2022-го — январе 2023-го года. И проводился он якобы незаконно — без обязательного согласования с управлением госохраны. По данным инсайдера, тогда штукатурили фасад и реставрировали скульптурную группу на главном фронтоне здания. «Если такие факты подтвердятся и несогласованный ремонт проводился, то это еще хуже. Предмет охраны мог быть поврежден, и Дому офицеров грозит еще больший штраф», — сказал другой инсайдер. В пресс-службу Центрального военного округа направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Доме офицеров. Ответ на момент публикации не поступил.