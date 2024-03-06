В Екатеринбурге после БДСМ-скандала уволен директор Дома офицеров

1 марта у Андрея Зуева был последний рабочий день главой ОДО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор окружного Дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге Андрей Зуев написал заявление об увольнении и больше не является руководителем. Это произошло на фоне скандала с БДСМ-ивентом, в котором оказался замешан ОДО. Подробности URA.RU рассказал источник в штабе Центрального военного округа.

«Сейчас Зуев находится на больничном», — пояснил собеседник агентства. По одной из неофициальных версий, Зуева попросили написать заявление, по другой — он сделал это сам. Его якобы «несколько задело, когда ему сказали, что со скандалом он должен разбираться сам, и не предоставили аппаратной поддержки».

Сам Андрей Зуев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что принял решение самостоятельно. Перед этим у него состоялся разговор с руководством, которое не хотело его отпускать. «Я никакого отношения к БДСМ-мероприятиям не имею, хотя СМИ преподносит все так, будто чуть ли не я это организовал. Уходя, хочу сказать, что доволен проделанной работой: концертный зал Дома офицеров стал конкурентной площадкой и вышел в лидирующие позиции в России по разным показателям», — заявил Зуев.

Он не прокомментировал, чем займется в дальнейшем. По информации источника агентства, ему подберут место в военной структуре. Не исключено — в том же самом ОДО.

Скандал с БДСМ-вечеринкой разразился в начале февраля, когда силовики провели рейд на увеселительном мероприятии в клубе «Фабрика». Выяснилось, что перфомансы (в частности, фотосессия) с элементами БДСМ проходили еще в конце 2023 года и в Доме офицеров. Предположительный виновный в этом — методист Георгий Подкорытов — был наказан и уволен.