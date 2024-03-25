В тюменском микрорайоне изымают земли для строительства новых дорог

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Строительные работы на автодороге по улице Мальцева. Курган , улица мальцева, ремонтные работы, дорога, проспект мальцева, строительство автодороги
В Велижанском построят новые дороги Фото:

В Тюмени в микрорайоне Велижанский изымают земельные участки для строительства новых дорог. Такая информация указана в распоряжении городской администрации.

«Распоряжение. В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство автомобильных дорог в жилом районе Велижанский в г. Тюмени“ <…> изъять земельный участок общей площадью 1500,0 кв.м, с описанием местоположения: г. Тюмень, п. Мелиораторов, ул. Карельская, квартал 15, участок 8/1», — указано в документе.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени расширят улицу Запольную с четырех до шести полос. Работы планируют выполнить в 2025—2026 годах. Для реконструкции дороги начали изымать участки.

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В Тюмени в микрорайоне Велижанский изымают земельные участки для строительства новых дорог. Такая информация указана в распоряжении городской администрации. «Распоряжение. В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство автомобильных дорог в жилом районе Велижанский в г. Тюмени“ <…> изъять земельный участок общей площадью 1500,0 кв.м, с описанием местоположения: г. Тюмень, п. Мелиораторов, ул. Карельская, квартал 15, участок 8/1», — указано в документе. Как ранее писало URA.RU, в Тюмени расширят улицу Запольную с четырех до шести полос. Работы планируют выполнить в 2025—2026 годах. Для реконструкции дороги начали изымать участки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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