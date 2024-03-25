В тюменском микрорайоне изымают земли для строительства новых дорог

В Велижанском построят новые дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне Велижанский изымают земельные участки для строительства новых дорог. Такая информация указана в распоряжении городской администрации.

«Распоряжение. В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Строительство автомобильных дорог в жилом районе Велижанский в г. Тюмени“ <…> изъять земельный участок общей площадью 1500,0 кв.м, с описанием местоположения: г. Тюмень, п. Мелиораторов, ул. Карельская, квартал 15, участок 8/1», — указано в документе.

Как ранее писало URA.RU, в Тюмени расширят улицу Запольную с четырех до шести полос. Работы планируют выполнить в 2025—2026 годах. Для реконструкции дороги начали изымать участки.