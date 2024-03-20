20 марта 2024

В Тюмени для расширения центральной дороги изымают участки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тюмень, автомобили, машины, дорога
Дорогу планируют расширить в 2025—2026 годах Фото:

В Тюмени для расширения улицы Запольной изымают участки в центре города. Такая информация указана в распоряжении тюменской администрации. Дорогу планируют расширить в 2025—2026 годах.

«Распоряжение. В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Реконструкция ул. Запольная на участке от ул. Грибоедова до транспортной развязки по ул. Мориса Тореза“, <…> изъять земельный участок общей площадью 620,0 кв. м.», — указано в документе.

Как ранее писало URA.RU, дорогу расширят с четырех до шести полос. По словам губернатора региона Александра Моора, закончить работы планируют в 2025—2026 годах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени для расширения улицы Запольной изымают участки в центре города. Такая информация указана в распоряжении тюменской администрации. Дорогу планируют расширить в 2025—2026 годах. «Распоряжение. В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Реконструкция ул. Запольная на участке от ул. Грибоедова до транспортной развязки по ул. Мориса Тореза“, <…> изъять земельный участок общей площадью 620,0 кв. м.», — указано в документе. Как ранее писало URA.RU, дорогу расширят с четырех до шести полос. По словам губернатора региона Александра Моора, закончить работы планируют в 2025—2026 годах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...