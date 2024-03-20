В Тюмени для расширения центральной дороги изымают участки

21 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Дорогу планируют расширить в 2025—2026 годах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени для расширения улицы Запольной изымают участки в центре города. Такая информация указана в распоряжении тюменской администрации. Дорогу планируют расширить в 2025—2026 годах. «Распоряжение. В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Реконструкция ул. Запольная на участке от ул. Грибоедова до транспортной развязки по ул. Мориса Тореза“, <…> изъять земельный участок общей площадью 620,0 кв. м.», — указано в документе. Как ранее писало URA.RU, дорогу расширят с четырех до шести полос. По словам губернатора региона Александра Моора, закончить работы планируют в 2025—2026 годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени для расширения улицы Запольной изымают участки в центре города. Такая информация указана в распоряжении тюменской администрации. Дорогу планируют расширить в 2025—2026 годах. «Распоряжение. В целях размещения объекта дорожно-транспортной инфраструктуры: „Реконструкция ул. Запольная на участке от ул. Грибоедова до транспортной развязки по ул. Мориса Тореза“, <…> изъять земельный участок общей площадью 620,0 кв. м.», — указано в документе. Как ранее писало URA.RU, дорогу расширят с четырех до шести полос. По словам губернатора региона Александра Моора, закончить работы планируют в 2025—2026 годах.