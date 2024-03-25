Мишустин встретился с депутатами Госдумы из КПРФ

Промышленность, СВО, миграционные и демографические вопросы и проекты стали предметом обсуждения на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с депутатами Госдумы из фракции КПРФ 25 марта. Итоги встречи URA.RU эксклюзивно прокомментировал лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«У вашей фракции [КПРФ] немало компетентных специалистов в разных направлениях, отмечу сельское хозяйство. Комитет Государственной думы по аграрным вопросам во главе с Владимиром Ивановичем Кашиным успешно работает с профильным министерством, в том числе, при формировании ключевых документов стратегического развития», — сказал глава правительства в эфире телеканала «Россия-24».
Мишустин также подчеркнул вклад КПРФ в развитие отечественной промышленности и сельского хозяйства, технологического суверенитета России. С участием коммунистов были проработаны поправки в закон о промышленной политике — создан реестр российской промышленной продукции. Проработана законодательная база для поддержки участников СВО и членов их семей.
Характер встречи определился той военно-политической обстановкой, в которой живет Россия. Так итоги встречи с Михаилом Мишустиным прокомментировал глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, рассказав о том, что из озвученного коммунистами во время встречи не попало в телеэфир.
Все для победы
«Обстоятельно обсудили все, что необходимо для нашей победы, потому что без победы у нас нет никакого будущего. А победа требует решения трех главных задач: максимальной мобилизации [сил и ресурсов], максимального сплочения общества и максимального освоения новейших технологий», — заявил глава КПРФ.
Коммунистическая партия предложила правительству свои проекты, среди них: бюджет развития, ряд законопроектов, уникальный опыт народных предприятий. Следующую свою задачу во взаимодействии с правительством КПРФ связывает с правом Госдумы утверждать не только премьера, вице-премьеров, но и министров.
О возможных перестановках в правительстве
Следующую свою задачу во взаимодействии с правительством КПРФ связывает с правом Госдумы утверждать не только премьера, вице-премьеров, но и министров. «На встрече [с лидерами фракций] президент особо подчеркнул, что очень важно, чтобы рассматриваемые кандидатуры исходили из профессионализма, ответственности, умения работать. На наш взгляд, эти качества сейчас крайне необходимы всем, кто работает над новейшими технологиями», — отметил лидер Коммунистической партии.
Демографические проблемы и миграция
«Третья задача КПРФ [заключается в том, что] демографические проблемы налицо. Более того, они усугубляются неконтролируемой миграцией, которая уже приводит к тяжелейшим последствиям: нарушает баланс, создает обстановку для терроризма. Поэтому необходимо продумать и предпринять самые жесткие меры против терроризма, преступности, мошенничества, чтобы они не приобрели необратимые масштабы», — подчеркнул ключевое значение в повестке тем демографии и миграции Геннадий Зюганов.
Депутаты КПРФ озвучили правительству целый ряд тщательно проработанных инициатив, рассказали в компартии. Фракция ожидает конкретных предложений, которые надо будет продумать, реализовывать в будущем совместно с правительством.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.