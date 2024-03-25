В Челябинском госуниверситете открыли новый факультет

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Челябинский Государственный университет. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет
Первых студентов новый факультет примет в 2024 году Фото:

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) заработал новый факультет индустрии спорта и туризма. Как сообщили в пресс-службе вуза, первых студентов подразделение примет в 2024 году.

«В ЧелГУ открылся новый факультет — индустрии спорта и туризма. Поступающие уже в 2024 году смогут занять 34 бюджетных места», — сообщили в университете.

В рамках направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» предусмотрено два профиля обучения. По одному из них подготовят менеджеров спортиндустрии и туризма, по другому — экскурсоводов и инструкторов.

В феврале абитуриентам раскрыли перспективы для дальнейшей работы. Выпускники факультета смогут возглавить учреждения туристской и спортиндустрии. Молодым специалистам будут доступны вакансии тренеров, инструкторов и методистов.

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В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) заработал новый факультет индустрии спорта и туризма. Как сообщили в пресс-службе вуза, первых студентов подразделение примет в 2024 году. «В ЧелГУ открылся новый факультет — индустрии спорта и туризма. Поступающие уже в 2024 году смогут занять 34 бюджетных места», — сообщили в университете. В рамках направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» предусмотрено два профиля обучения. По одному из них подготовят менеджеров спортиндустрии и туризма, по другому — экскурсоводов и инструкторов. В феврале абитуриентам раскрыли перспективы для дальнейшей работы. Выпускники факультета смогут возглавить учреждения туристской и спортиндустрии. Молодым специалистам будут доступны вакансии тренеров, инструкторов и методистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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