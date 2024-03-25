В Челябинском госуниверситете открыли новый факультет

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) заработал новый факультет индустрии спорта и туризма. Как сообщили в пресс-службе вуза, первых студентов подразделение примет в 2024 году.
«В ЧелГУ открылся новый факультет — индустрии спорта и туризма. Поступающие уже в 2024 году смогут занять 34 бюджетных места», — сообщили в университете.
В рамках направления подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» предусмотрено два профиля обучения. По одному из них подготовят менеджеров спортиндустрии и туризма, по другому — экскурсоводов и инструкторов.
В феврале абитуриентам раскрыли перспективы для дальнейшей работы. Выпускники факультета смогут возглавить учреждения туристской и спортиндустрии. Молодым специалистам будут доступны вакансии тренеров, инструкторов и методистов.
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