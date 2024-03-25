Приостановлены работы внутри шахты «Пионер», где замурованы 13 горняков

В Амурской области приостановили работы внутри рудника «Пионер», где 18 марта произошел обвал, из-за чего 13 рабочих остались замурованы. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Бурение разведывательных скважин продолжается. Работы внутри шахты приостановлены из-за угрозы безопасности задействованных в операции специалистов», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Уточняется, что родственников пострадавших от обвала шахтеров своевременно оповещают о ходе спасательной операции.
Ранее стало известно, что 13 шахтеров оказались под завалами в Приамурье. Из-за происшествия на руднике был введен региональный режим ЧС, пишет «Национальная служба новостей». Также сообщалось, что после обнаружения нарушений в руднике «Пионер» было возбуждено уголовное дело по статье «халатность», передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.