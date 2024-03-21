В Тюмени в районе Дома обороны построят школу с дошкольным отделением

Работы по строительству здания запланированы на 2025—2027 годы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени в границах улиц Таврическая — Ямская появится школу с дошкольным отделением. Работы по строительству здания запланированы на 2025—2027 годы. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

«Проектная документация на строительство школы на 1101 учебное место с дошкольным отделением на 260 мест в границах улиц Таврическая — Ямская г. Тюмени разработана, проходит государственную экспертизу. Планируемый срок получения положительного заключения — второй квартал текущего года», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что в ЖК Звездный городок построят детский сад. Также власти объявили закупку на разработку проекта здания детской школы искусств имени Знаменского, существующее сейчас старое здание на Судоремонтной снесут.