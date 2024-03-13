13 марта 2024

«Курганмашзавод» запустил три автобусных рейса для сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, салон автобуса, автобусы
Автобусы до КМЗ будут ездить из Заозерного, Восточного и Западного Фото:

Представители «Курганмашзавода» запустили три автобусных рейса, на которых по утрам сотрудники смогут бесплатно добраться до предприятия. Данная информация размещена в telegram-канале завода.

«„Курганмашзавод“ запустил три автобусных рейса для заводчан, которые утром не успевают добраться до работы городским транспортом. С понедельника по пятницу автобусы едут до центральной проходной КМЗ. Проезд бесплатный», — указано в сообщении. На заводе отметили, что эти автобусы не являются заменой общественного транспорта, а в графиках и маршрутах возможны изменения.

Автобусы будут следовать из:

  • Заозерного в 06:15 от 3-го микрорайона с заездом в 6-й и 11-й микрорайоны, по пр. Голикова до КМЗ, а также в 07:07 — от Ледового дворца, через ул. Алексеева, 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 6-й мкрн. до КМЗ;
  • Восточного в 06:10 — от ост. «Ул. Достоевского» на бульвар Мира, ул. Гагарина, через Швейную фирму, ул. Кравченко, Курганхиммаш до КМЗ и в 07:05 — от аэропорта по ул. Гагарина и далее по тому же маршруту;
  • Западного в 06:00 от остановки «Бульвар Солнечный» через пр. Энгельса, мимо ТРЦ «Пушкинский» по Гоголя, КГУ, ул. Некрасова, а также в 07:00 — от ТРЦ «РИО» по К. Мяготина и Р. Зорге, с заездом на вокзал, далее по К. Мяготина, ул. Некрасова.

Пробные поездки заводских рейсов начались в январе. Ранее сотрудники КМЗ жаловались, что после начала транспортной реформы стали опаздывать на работу.

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Представители «Курганмашзавода» запустили три автобусных рейса, на которых по утрам сотрудники смогут бесплатно добраться до предприятия. Данная информация размещена в telegram-канале завода. «„Курганмашзавод“ запустил три автобусных рейса для заводчан, которые утром не успевают добраться до работы городским транспортом. С понедельника по пятницу автобусы едут до центральной проходной КМЗ. Проезд бесплатный», — указано в сообщении. На заводе отметили, что эти автобусы не являются заменой общественного транспорта, а в графиках и маршрутах возможны изменения. Автобусы будут следовать из: Пробные поездки заводских рейсов начались в январе. Ранее сотрудники КМЗ жаловались, что после начала транспортной реформы стали опаздывать на работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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