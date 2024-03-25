В полиции Екатеринбурга заговорили об отставке шефа

25 марта 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Возможную отставку Максима Метелицы обсуждают в екатеринбургском гарнизоне Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В полиции Екатеринбурга расходится слух о возможной отставке главы УМВД подполковника Максима Метелицы. Причиной может быть кадровый дефицит в гарнизоне, передал настроения информированный источник URA.RU. «Офицеры между собой обсуждают, что шеф уйдет», — сказал он. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, комментируя информацию о возможной отставке, сказали: «Все изменения отображаются на официальном сайте». Метелица возглавил УМВД Екатеринбурга в январе прошлого года. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Ранее появилась информация, что в отставку по той же причине может уйти заместитель Метелицы Александр Кашигин, начальник полиции, отвечающий за все массовые мероприятия в городе. Сам Кашигин информацию о том, что якобы уже даже подал рапорт, своим коллегами настойчиво опровергал. «Но в действительности он давно думает об уходе. Задачи летят, а выполнять их банально некому», — констатирует его знакомый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В полиции Екатеринбурга расходится слух о возможной отставке главы УМВД подполковника Максима Метелицы. Причиной может быть кадровый дефицит в гарнизоне, передал настроения информированный источник URA.RU. «Офицеры между собой обсуждают, что шеф уйдет», — сказал он. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, комментируя информацию о возможной отставке, сказали: «Все изменения отображаются на официальном сайте». Метелица возглавил УМВД Екатеринбурга в январе прошлого года. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Ранее появилась информация, что в отставку по той же причине может уйти заместитель Метелицы Александр Кашигин, начальник полиции, отвечающий за все массовые мероприятия в городе. Сам Кашигин информацию о том, что якобы уже даже подал рапорт, своим коллегами настойчиво опровергал. «Но в действительности он давно думает об уходе. Задачи летят, а выполнять их банально некому», — констатирует его знакомый.