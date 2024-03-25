В полиции Екатеринбурга заговорили об отставке шефа

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Подведение итогов президентских выборов в «Синара-Центре». Екатеринбург, метелица максим
Возможную отставку Максима Метелицы обсуждают в екатеринбургском гарнизоне Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

В полиции Екатеринбурга расходится слух о возможной отставке главы УМВД подполковника Максима Метелицы. Причиной может быть кадровый дефицит в гарнизоне, передал настроения информированный источник URA.RU.

«Офицеры между собой обсуждают, что шеф уйдет», — сказал он. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, комментируя информацию о возможной отставке, сказали: «Все изменения отображаются на официальном сайте». Метелица возглавил УМВД Екатеринбурга в январе прошлого года. До этого он руководил ОВД Новоуральска.

Ранее появилась информация, что в отставку по той же причине может уйти заместитель Метелицы Александр Кашигин, начальник полиции, отвечающий за все массовые мероприятия в городе. Сам Кашигин информацию о том, что якобы уже даже подал рапорт, своим коллегами настойчиво опровергал. «Но в действительности он давно думает об уходе. Задачи летят, а выполнять их банально некому», — констатирует его знакомый.

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В полиции Екатеринбурга расходится слух о возможной отставке главы УМВД подполковника Максима Метелицы. Причиной может быть кадровый дефицит в гарнизоне, передал настроения информированный источник URA.RU. «Офицеры между собой обсуждают, что шеф уйдет», — сказал он. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, комментируя информацию о возможной отставке, сказали: «Все изменения отображаются на официальном сайте». Метелица возглавил УМВД Екатеринбурга в январе прошлого года. До этого он руководил ОВД Новоуральска. Ранее появилась информация, что в отставку по той же причине может уйти заместитель Метелицы Александр Кашигин, начальник полиции, отвечающий за все массовые мероприятия в городе. Сам Кашигин информацию о том, что якобы уже даже подал рапорт, своим коллегами настойчиво опровергал. «Но в действительности он давно думает об уходе. Задачи летят, а выполнять их банально некому», — констатирует его знакомый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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